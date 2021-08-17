Ekonomi TPAO Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiyeye kazandırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiye'ye kazandırıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
TPAO: Yılın ilk 7 ayında karada 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv Türkiyeye kazandırıldı
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TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.

Şanlıurfa'da boru hattı delindi ham petrol fışkırdı: Metrelerce yüksekliğe ulaştı
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Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu.
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Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı.
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Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı.
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Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.
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Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Title
Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı
Şanlıurfa'da boru hattı delindi ham petrol fışkırdı: Metrelerce yüksekliğe ulaştı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.


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