Ekonomi Yeni Zigana Tünelinin yüzde 61i tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı süren Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı

Trabzon-Gümüşhane kara yolunda yapımı süren, tamamlandığında çift tüp 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 61'i tamamlandı.

Haber Merkezi AA
Trabzon Valisi Ustaoğlu, tünel çalışmalarının sürdürüldüğü Maçka'daki Karayolları Şantiyesi'ni ziyaret etti.
Trabzon Valisi Ustaoğlu, tünel çalışmalarının sürdürüldüğü Maçka'daki Karayolları Şantiyesi'ni ziyaret etti.

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan Tarihi İpek Yolu'nda, Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mevcut yolu kısaltacak tünel çalışmalarının sürdürüldüğü Maçka ilçesindeki Karayolları Şantiyesi'ni ziyaret etti.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Ustaoğlu, çalışmalarla ilgili Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş'tan bilgi aldı.

Tünel inşaatının yapımında yüzde 61 seviyesine ulaşıldığını belirten Bayramçavuş, çalışmaların kesintisiz devam ettiğini dile getirdi.

Vali Ustaoğlu'na ziyareti sırasında Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı da eşlik etti.

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