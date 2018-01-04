Trabzon Limanı halka arz ediliyor: BIST'te işlem gören ilk liman olacak

Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzla Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 21 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 30’u Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeye başlayacak. Toplantı, Doğu Karadeniz’in en büyük limanı konumunda bulunan Trabzon Limanı’nın halka arzı dolayısıyla Albayrak Grubu CEO'su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ev sahipliğinde gerçekleşti.

"Küresel bir şirket ve marka olma yolunda emin adımlarla yürüyüşümüze devam ediyoruz"

Albayrak Holding CEO'su Dr. Ömer Bolat, Trabzon Limanı'nın halka arz töreninde açıklamalarda bulundu.

Ömer Bolat, "Tıpkı Türkiye ekonomisi gibi Albayrak Holding'de 2017 yılını olumlu ve başarılı bir yıl olarak geride bırakmıştır" dedi.

REKLAM

Bolat, "Yatırım üretim ve büyüme hedeflerini gerçekleştirdik. Grubumuz bir ayağı Anadolu'da Türkiye'de bir ayağı Asya Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtada çalışmaları operasyonları olan bir şirketler grubuyuz ve inşallah küresel bir şirket ve marka olma yolunda emin adımlarla yürüyüşümüze devam ediyoruz. İnşaat lojistik hizmetler imalat sanayii ve medya alanlarındaki yatırımlarımızla ülkemizin kalkınması yolunda 66 yıldır faaliyette olan Albayrak Holding Türkiye'deki faaliyetlerinin yanında son altı yıldır Pakistan'ın en büyük şehirleri ve son üç yıldır Somali'nin başkenti Mogadişhu'nun limanını işletme gibi uluslararası operasyonlarını başarı ile sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.

Afrika açılımı devam ediyor

Bolat, "Türkiye, Pakistan ve Somali'deki faaliyetlerimizin yanında inşallah 2018'de Gine, Sudan gibi Afrika ülkelerinde de yeni projelere başlama konusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Trabzon Limanı'nın halka arzı sonrasında bütün işletmelerimizin halka arz edilmesinde kararlıyız" diyen Bolat, "Trabzon Limanı halka arzı sonrasında Albayrak Grubu bünyesindeki Varaka Kağıt'ın da hazırlıklarını yapıp halka arz edileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Halka arz fiyatı 15,50 lira

Albayrak Grubu’nun 2033 yılına kadar işletme hakkına sahip olduğu Uzakdoğu ile Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun önemli kapısı Trabzon Limanı 2018 yılında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek ilk halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Trabzon Limanı halka arz ediliyor.

Deniz Yatırım liderliğinde borsaya açılacak olan Trabzon Limanı’nın halka arz fiyatı 15,50 TL olarak belirlendi.

En az yüzde 70'i nakit dağıtılacak

Deniz Yatırım küçük yatırımları ödüllendirmek için halka arza 50 adet ve üzerinde başvuran her bir yatırımcıya 1 adet bedelsiz pay hediye edilecek.

REKLAM

Nakit yaratma kabaliyeti yüksek Trabzon Limanı önümüzdeki 5 yıl dağıtılabilir karının en az yüzde 70’ini nakit dağıtmayı planlıyor.

Toplam şirket degerinin 325,5 milyon TL halka arz büyüklüğünün ise 97 milyon TL olacağı belirtildi.

BIST'te işlem gören ilk liman

Halka arz, ortak satışı şeklinde gerçekleşecek ve Albayrak Turizm'e ait 6.3 milyon TL nominal pay halka arz edilecek. Halka arzda tahsisatlar yüzde 90 yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10 ise yurt içi kurumsal yatırımcılara yönelik olacak.

Bu arada verilen bilgiye göre, Trabzon limanı önümüzdeki 5 yılda dağıtılabilir kârının en az yüzde 70'ini nakit dağıtmayı planlıyor.

Söz konusu işlemle birlikte Trabzon limanı, BIST'te işlem gören ilk liman unvanına sahip olacak.

EKONOMİ İşte 2018 öğretmen maaşları

EKONOMİ Polis maaşları belli oldu

EKONOMİ İşte 2018'in emekli maaşları