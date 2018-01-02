Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, kasım itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 22 milyon 38 bin 944'ten 22 milyon 134 bin 792'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 taşıtın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 8,5 ile motosiklet, yüzde 7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4'ü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Kasımda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 24,4, kamyonette yüzde 1,5 motosiklette yüzde 33,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,5, traktörde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 6,2, minibüste yüzde 1,1, kamyonda yüzde 4,8 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 15,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 22, minibüste yüzde 14,1, otobüste yüzde 24,2, kamyonda yüzde 7,4, motosiklette yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette yüzde 1,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83, traktörde ise yüzde 5,3 artış oldu.

Ocak-kasım dönemi

Ocak-kasım döneminde 1 milyon 144 bin 407 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 arttı.

Devri yapılan 668 bin 40 taşıt içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,8 ile motosiklet takip etti. Kasımda devri yapılan taşıtların yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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Yüzde 38,4'le LPG zirvede

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,2'si dizel, yüzde 26'sı benzin yakıtlı olarak belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 69 bin 181 otomobilin yüzde 14,4'ünü Renault, yüzde 12,5'ini Volkswagen, yüzde 7,5'ini Fiat, yüzde 6,5'ini Opel, yüzde 6,1'ini Hyundai, yüzde 5,8'ini Nissan, yüzde 5,6'sını Dacia, yüzde 5,5'ini Toyota, yüzde 4,6'sını Ford, yüzde 4,2'sini Peugeot ve yüzde 27,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 otomobilin yüzde 40,6'sı 1501-1600, yüzde 26,3'ü 1401-1500, yüzde 14,4'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacminde olduğu belirlendi.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59'u beyaz

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 59'u beyaz, yüzde 18,1'i gri, yüzde 7,6'sı siyah ve yüzde 5,7'si kırmızı iken yüzde 9,5'i diğer renklerden oluştu.

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