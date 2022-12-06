​Trafik sigortasında sahte poliçeye dikkat.

Dolandırıcılar vatandaşı düşük zorunlu trafik sigortası teklifi içeren link ve mesajlarla ağına düşürüyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigortacılık Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, son dönemde sigorta dolandırıcılığında şikâyetlerin arttığını belirtti. Bağcı, “Sigorta konfederasyonu sigortacılık bölümüne son zamanlarda çok yoğun şekilde şikâyet gelmeye başladı. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda da dolandırıcıların çok ciddi sayılara ulaştığını gördük. Dolandırıcılar tuzaklarını iki yolla kuruyor. Tanınan, bilinen, internetten poliçe satan siteleri taklit ediyorlar. Veya kişilerin bilgilerini hackleyerek, kişilere mesaj yoluyla ulaşıyorlar” dedi.

TANIDIĞINIZ ACENTEYE GİDİN

Kişinin dolandırılmaması için en güvenilir kaynağın bilinen sigorta olduğunu vurgulayan Bağcı, “Sigorta yaptırmak isteyen kişi tanıdığı, bildiği, her zaman kullandığı acenteye gitmeli. Böylece bu tarz sorunlar yaşanmaz” ifadelerini kullandı. Dolandırıldığını anlayanların mutlaka savcılığa başvurmasını isteyen Bağcı, “Ayrıca şüphelenenler e-Devlet üzerinden üzerinden poliçe sorgulama alanına plakayı yazdıklarında kendi adında poliçe olup olmadığını görebiliyor” diye konuştu.

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