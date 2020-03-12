Ekonomi Trakyada heyecanlandıran keşif 2 kuyuda bulunan doğal gaz 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trakya'da heyecanlandıran keşif: 2 kuyuda bulunan doğal gaz 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Trakya'da heyecanlandıran keşif: 2 kuyuda bulunan doğal gaz 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak

Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığının (TPAO) geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’da yaptığı çalışmalar sonucu Trakya bölgesinin 15 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz rezervi tespit edildi. 200 milyon metreküplük doğal gaz rezervinin ardından yetkililer, çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
TPAO, Pınarca Mahallesi’ndeki iki kuyuda doğal gaz buldu.
TPAO, Pınarca Mahallesi’ndeki iki kuyuda doğal gaz buldu.

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca Mahallesi’ndeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Yaklaşık 5 aydır süren arama çalışmaları neticesinde kuyularda yaklaşık 200 milyon metreküplük bir doğal gaz rezervinin olduğu açıklandı. Tahmini 3 bin 800 metrelik kazı çalışmaları sonucu bulunan gazın, Trakya bölgesinin yaklaşık 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu
FOTOĞRAF 5
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Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu.
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Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu.
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Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.
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Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu
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Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu
Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ'da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

"200 milyon metreküp doğal gaz bulunuyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarca Mahalle Muhtarı Taner Diril, "TPAO tarafından mahallemiz sınırları içerisinde iki kuyuda doğal gaz arama çalışması yapıldı. İki kuyuda da doğal gaz bulundu. Bu doğal gazın Trakya’mıza 15 yıl yeteceği söyleniyor. Yetkililer yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz olduğunu söylüyor" dedi.

"Termal su çalışmaları da sürüyor"

Doğal gazın yanı sıra bölgede termal su çalışmalarının da olduğunu belirten Muhtar Diril, "Milletimiz olarak büyük sevinç bulduk. İnşallah bu bölgede yapılan diğer çalışmalarda da doğal gaz bulunur ve ülke olarak dışa bağımlılıktan kurtuluruz. Yetkililer çalışmaların devam edeceğini söylüyorlar. Doğal gaz çalışmalarının haricinde termal su çalışmaları da sürüyor" ifadelerini kullandı.

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