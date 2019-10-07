Ekonomi Tren ve posta ücretlerine zam Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tren ve posta ücretlerine zam: Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak

Köprü ve otoyollara gelen zamın ardından tren bilet ve posta ücretlerinde de artış yaşandı. Yüksek Hızlı ve konvansiyonel olarak adlandırılan tren biletleri ile posta gönderi ücretleri yüzde 20 zamlandı. Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatı Pendik'ten 71 TL’den 85.50 TL’ye, Halkalı ve Bakırköy'den ise 96 TL'ye çıktı. PTT gönderi ücretlerine de yüzde 20 zam yapıldı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yüzde 20'şer oranında zam yapıldı. İlk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Karayolları, 7 Ekim'den geçerli köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı geçişler başladı.

TREN BİLETLERİNE ZAM

TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve "konvansiyonel" olarak adlandırılan geleneksel tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırdı. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik'e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL'den 85.50 TL'ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL'ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL'den 37.50 TL'ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL'den 32 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar, bugünden geçerli olarak uygulamaya girdi.

POSTA ÜCRETLERİNE DE ZAM

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam
EKONOMİ
Köprü ve otoyollara yüzde 20 zam
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