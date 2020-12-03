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Ekonomi Trendyol Efsane Günlerde rekor kırdı 60 milyon adet ürün satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Trendyol 'Efsane Günler'de rekor kırdı: 60 milyon adet ürün satıldı

Trendyol 'Efsane Günler'de rekor kırdı: 60 milyon adet ürün satıldı

Trendyol, kasım ayında düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günleri’ kampanyalarının rakamsal sonuçlarını paylaştı. 60 milyon adet ürün satılırken, 1.5 milyar tedarikçi ziyaretiyle rekor kırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Trendyol, tedarikçileriyle kasımda düzenlediği ‘Süper İndirim Günleri’ ve ‘Efsane Günleri’ kampanyalarını rekorla tamamladığını duyurdu.

Kasımda Trendyol tedarikçilerinden 60 milyon adet ürün satışı gerçekleşti.

Trendyol'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

  • “Kasım boyunca 5 milyon çeşit ürün indirimli fiyatlarla sunuldu. Trendyol tedarikçilerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 158 büyüme gerçekleşti. Trendyol, kasımda 1.5 milyar ziyaretle rekor kırarken, aktif kullanıcı sayısı ise 25 milyona ulaştı.”

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