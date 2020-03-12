Trendyol'dan fırsatçılarla ilgili açıklama

Trendyol konu ile ilgili açıklama yaptı

2020 yılının kabusu olan Corona virüsü, geçtiğimiz günler itibarıyla ülkemizde de tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda, Corona virüsünün 1 erkek vatandaşımızda görüldüğü resmen doğrulandı. Bakanın açıklamaları her ne kadar sakin kalmak gerektiği yönünde olsa da vatandaşlarımız ne yazık ki bakanın açıklamalarındaki kadar sakin kalamadılar.

Kurum açıklama yaptı

Türkiye'deki en popüler e-ticaret platformlarından bir tanesi Trendyol, dün itibarıyla tam anlamıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Nedeni ise corona virüsü açıklamasının ardından fiyatların bariz bir şekilde artmış olmasıydı. Örneğin, normal şartlarda birkaç TL karşılığında satın aldığımız bir paket makarna, belki de tarihinin en yüksek fiyatını gördü. Bazı satıcılar, 45 TL'ye sattıklarını iddia ettikleri makarnaya indirim yaparak(!) 15 TL'den satmaya çalıştılar.

Durumun her geçen dakika daha fazla tepki çekmesiyle birlikte Trendyol yetkililerinden açıklama geldi. Tüketicilerin fahiş fiyatlarla karşılaşmamaları için çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden yetkililer, aldıkları tedbirlerin neler olduğunu kamuoyu ile de paylaştılar. Trendyol tarafından yapılan açıklamalarda şu detaylara yer verildi;

Rakamlar inanılmaz arttı



Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Topluma karşı sorumluluğumuzla, ürün fiyatlarını biz belirleyemiyor olmamıza rağmen platformumuzda bu süreçle ilgili ürünlere yönelik haksız fiyat oluşumunu engelleyecek tüm tedbirleri alıyoruz.

Müşterilerimizden gelen her bir geri bildirimi hassasiyetle değerlendiriyoruz. Tamamen piyasa koşullarında, Trendyol’dan bağımsız olarak oluşan haksız fiyatlandırmaları tespit etmeniz durumunda fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

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Trendyol cephesinden yapılan açıklamalar, platformun şu sıralar her zamankinden daha fazla denetleme yapacağını ortaya koyuyor. Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus, yetkililerin tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiği. Öyle ki; hem uzmanlar hem de bakanlıklar, şu an için tedirgin olunması gereken bir durum olmadığını açıkça belirtiyorlar.

kaynak: webtekno