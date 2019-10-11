Apple Çin’e boyun eğdi

PUSU KURMAYA YARDIMCI

HKMap” isimli uygulama, belirli bölgelerdeki polis varlıklarını gösteriyordu.

Apple, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama “HKmap.live”ı mobil satış mağazası “Apple Store”dan kaldırdığını duyurdu. Apple’dan yapılan açıklamada, “HKmap.live”’ın, “polisleri hedef almayı ve onlara pusu kurmayı kolaylaştırdığı” ayrıca “kamu güvenliğini tehdit ettiği” için mobil satış mağazasından çıkarıldığı belirtildi.

YÖNETMELİĞİ İHLAL EDİYOR

Açıklamada, uygulamanın yerel kanunları ve şirketin yönetmeliğini ihlal ettiğinin altı çizilirken, Hong Kong Siber Güvenlik ve Teknoloji Suç Bürosu’nun da uygulamanın kamu güvenliğini tehlikeye attığını doğruladığı ifade edildi. Protestocular, uygulama sayesinde polislerin konumlarına ve biber gazı kullanılan yerlere güncel olarak ulaşabiliyordu.

Resmi gazete duyurmuştu

Çin’in resmi yayın organı People’s Daily gazetesi, Hong Kong’da polislerin konumlarını güncel olarak gösteren mobil uygulaması “HKmap.live” sebebiyle Apple’ı eleştirerek, şirketin Çinli müşterileri nezdinde itibar kaybına uğrayabileceği uyarısı yapmıştı. HKmap.live’ın, protestocuların “yasa dışı davranışlarını kolaylaştırdığı” iddia edilen yazıda, “Apple, Hong Kong’daki haydutlara rehberlik mi ediyor?” sorusu yöneltilmişti.