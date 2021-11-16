Ekonomi TRT payının elektrik faturasından kaldırılmasını düzenleyen yasa teklifi TBMMye sunuldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TRT payının elektrik faturasından kaldırılmasını düzenleyen yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Haber Merkezi AA
TRT payının elektrik faturasından kaldırılmasını düzenleyen yasa teklifi TBMMye sunuldu
(Arşiv)

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi kapsamında, bazı kanunlarda da değişiklik öngörülüyor.

Buna göre; elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması öngörülüyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanıyor.

ŞARJ İSTASYONLARI KURULUYOR

Elektrikli araçlara şarj hizmetinin sunulabilmesi için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki alt yapının kurulması çalışmaları da teklifte yer aldı. Çevrenin korunması için sera gazı salınımlarının azaltılması hedefi doğrultusunda elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli araç ekosisteminin ve bu sisteme dayalı yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj alt yapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesi öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında, doğal gaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması, tüketicilere yapılacak bedel iadelerinin gecikmesi vb.) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin olarak tüketicilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar belirleniyor. Genel enerji dengesini dikkate alan 'Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı' çalışmasının yapılması bu çalışma sonucu ortaya çıkacak öngörüler ile elektrik enerjisi ve doğal gaz arz güvenlikleri çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin belirlenmesine katkı sağlanması ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin mevzuat alt yapısının kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, kendi tüketim ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin de faydalanmasının sağlanması hedefleniyor.

Petrol ruhsatı başvuru ve değerlendirme süreçlerinin kısaltılarak petrol yatırımcısının sektörde faaliyete başlama süresinin kısaltılması öngörülüyor. Bu çerçevede bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenlemeye, tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınlar dahil ediliyor.

KORSAN YAYINLARLA MÜCADELE

Teklifle özellikle canlı spor etkinliklerinde çevrimiçi korsan yayınlarla mücadele edilmesi noktasında mevzuatta bulunan eksikliğin giderilmesi düzenleniyor.

Orman içi suların balık yetiştiriciliğinde kullanılmasına ve midye ile istiridye üretiminde zorunlu olarak karada kurulması gereken tesis, depo, arındırma havuzu vb. yapıların kıyıda bulunan orman alanlarında da kurulabilmesine yönelik düzenlemeler getiriliyor.

İş yaşamının doğrudan içinde olan mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler ile bu merkezleri tercih edecek öğrencilerin teşvik edilmesi amacıyla, öğrencilere yönelik düzenleme yapılıyor. Ayrıca usta öğretici sayısının artırılmasına ve çırak kayıtlarını artırmaya yönelik değişiklik yapılıyor.

Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar- Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında yürütmesi ve kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenlemeye gidiliyor

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