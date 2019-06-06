Trüf mantarı için hedef 350 milyon dolarlık ticaret hacmi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Dünya pazarlarının aranan mantar türü trüf için 350 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefi belirledi. Bugün itibarıyla ülkemizde bu hedef doğrultusunda 357 hektar alanda trüf bahçesi kuruldu.

Bundan 5-6 yıl öncesine kadar ülkemizin gündeminde dahi olmayan trüf mantarı, bugün avcılardan yatırımcılara, tüketicilerden turizmcilere kadar her toplum kesiminin ilgi odağı konumunda bulunuyor.

TRÜF ORMANI EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Toprak altında yetişen yeraltı mantarının meyvesi olan trüf, dünyada her geçen yıl değerini ve pazarını artırıyor. Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkemizin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede OGM ise ülkemizin zenginliklerini tespit etmek, kamuoyu farkındalığını artırmak, kırsalda yaşayan insanlarımıza yeni bir ekonomik kazanç kapısı açmak ve bu zenginliği ülke ekonomisine kazandırmak gayesi ile Trüf Ormanı Eylem Planı hazırladı ve 2014 yılında uygulamaya koydu.

PRATİK VE TEORİK TRÜF EĞİTİMİ

Eylem Planı kapsamında trüf mantarı teşhisi ekolojisi, ekonomisi, bahçe kurulumu, doğada aranması, saklama, kamuoyu farkındalığı ve orman köylüsünün dikkatini çekmek gayesi ile değişik ilgi gruplarından 4 bin kişiye pratik ve teorik eğitim verildi. Fidanlıklarda trüf aşılı meşe fidanları üretilerek 357 hektar alanda trüf bahçeleri tesis edildi. Bu çalışmalar ile 5-6 yıl önce hiç üretimi olmayan bu mantardan 2018 itibarıyla 2 ton üretim gerçekleştirildi.

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Trüf mantarının ülkemizde bugün itibarıyla 200’e yakın ailenin geçim kaynağı olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı fiyatı türü, cinsi ve kalitesine göre 100 ile 1.500 Euro arasında değişmektedir” diye konuştu.

DHA Ülkemizde trüf mantarının doğal olarak yetişiyor olması da ülkemizin trüf yetiştiriciliği bakımından uygun şartlara sahip olduğunu gösteriyor.

HEDEF 350 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

Trüf avcılığı olarak adlandırılan toplayıcılık ile 16 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaşıldığını vurgulayan Pakdemirli, “Çok sayıda özel sektör yatırımcısı trüf bahçesi kurdu, kuruyor. Günümüzde Dünyada 3,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan trüfün yüzde 45’ini Fransa, yüzde 35’ini İspanya, yüzde 20’sini İtalya ve diğer ülkeler sağlamaktadır. Bizim ise hedefimiz ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olacak bu alandan kısa vadede yüzde 10 pay alarak, 350 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak” açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAF 20 İzmir'de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocuklarına devretti ve 4 yıl önce memleketi Artvin'in Arhavi ilçesi Kemerköprü köyüne döndü. Yaz aylarında oturmak için evinin yanında kameriye yapmak isteyen Osman Kaba, çocuklarının da önerisi ile önceki yıl çam ağacının gövdesine küçük bir ev yapmaya karar verdi. İşe koyulan Osman Kaba, ağacının gövdesine, yerden 8 metre yükseklikte, 18 metrekare genişliğinde, 8 köşeli ve üçgen çatılı ev yaptı. Odun direklerle destek verilen ağaç ev rüzgarda sallanmaması için çelik telle yandaki ağaçlara bağlandı. Kaba, çam ağacının gövdesini dolanarak yükselen 25 basamaklı merdivenle çıkılan yapıya, Lazca'da 'sevgi, aşk' anlamına gelen 'Olimbera' adını koydu. Ağaç evi ziyarete gelenlere teleferik sistemiyle ikramlarda bulunuluyor. BU KEZ IHLAMUR AĞACINA YAPTI: Osman Kaba, sıra dışı bir yapıya daha imza attı. Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine, yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan 20 metre uzunluğundaki asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ahşap direklerle desteklendi. Kaba, eve ise Lazca'da 'can yoldaşım' anlamına gelen 'Şurimşine' adını koydu. Sosyal medyada ünü yayılan evi görmek isteyenler, köye akın ediyor. Evi otele dönüştüreceğini söyleyen Kaba, şimdiden rezervasyonlar almaya başladı. Ağaç ev, yayılan ihlamur kokusu ile de ilgi odağı oldu. Evin bitişiğindeki salıncak sallananlar keyifli anlar yaşıyor. Evin yanına konulan kayık da ilgi görüyor. 'ENTERASAN YAPILAR YAPMAKTAN HOŞLANIYORUM': Enteresan yapılar yapmaktan hoşlandığını söyleyen Osman Kaba, Bahçemdeki iki ağacı çay tarlasının ışığını kapatıyor diye kesecektim. Sonra vazgeçtim. İyiki de kesmemişim... Bu iki ağaç arasına ev yapmaya karar verdim. 10 metre yükseklikte bir ağaç ev oldu. 30 metrekare olan bu evde, içinde lavabo var. 4- 5 kişinin kalabileceği bir yer olacak... Türkiye’de çok ağaç ev var. Ama bunu yaparken İskandinav ülkelerinden esinlendim. Oralarda kuzey kutuplarını izlemek için üstü açık bungalovlar inşa ederler. .. Burada yağmur, kar, gökyüzü ve yıldızları seyretmek için üstünü açık yaptım. Değişik bir şey oldu, beğenildi. Yeşil ağaç yapraklarının ıhlamur çiçeklerinin içerisinde bir ağaç evimiz oldu” dedi. 'EV ÇOK SAĞLAM': Ağaç evin çok sağlam olduğunu söyleyen Kaba, “İlk yaptığım ağaç ev yıllardır ayakta. Çok yağmur, kar gördü, fakat hiçbir sorun yok. Onu bir ağaç üzerinde yapmıştım. Bu yeni olan ise iki ağaç üzerinde daha sağlam oldu... Bu evleri yaparken ilk önce can güvenliğine göre önlemlerimizi alıyoruz. Ulaşım için de farklı bir yöntem kullandım. Asma köprüler normalde Karadeniz’de derelerde olur. Biz ise bunu çay bahçesinin üzerinden eve geliş köprüsü olarak yaptık. Farklı bir şey oldu diye konuştu. İşletmeci Murat Özgen de ağaç evde ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, Burası tamamen doğanın içinde bir yer. Misafirlerimiz konaklama yapabiliyor. Yöresel yemekleri tadabiliyor... Ağaç ev ilk olarak hobi olarak yapılmıştı, ama talepler olunca bu hizmetleri vermeye başladık. İnsanlar ağaç eve çıkarak fotoğraf çektiriyorlar. Müşterilere teleferik yardımıyla sepetle çay, kahve gönderiyoruz... Burada doğayı yaşayabiliyorsunuz. Tamamen huzurlu, doğanın içinde kuş sesleri ile uyanmak isterseniz Olimbera'ya herkesi bekleriz” dedi. Ağaç evleri görmeye gelenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ağaç gövdesine yaptığı eve asma köprü ile ulaşıyor Artvin'in Arhavi ilçesinde inşaat mühendisi Osman Kaba, ıhlamur ağaçlarının gövdesine yerden 10 metre yükseklikte, 30 metrekarelik ev yaptı. Çelik halat üzerine kurulan asma köprü ile çıkılıp inilen ev, ilgi görüyor.

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