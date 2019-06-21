Ekonomi Trump bir kez daha Fede seslendi Faizi indir
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump bir kez daha Fed'e seslendi: Faizi indir

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz indirmesi yolundaki çağrısını yineledi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir" dedi.

Trump, Fed toplantısı sonrası yapılan açıklamalara işaret ederek, "Fed üyeleri faizlerini düşüreceklerine işaret ettiklerini varsayıyorum, ancak bunu kısa süre içinde yapmalılar" dedi ve ekledi:

"Her zaman başarılı olamazsınız. Powell faizi en kısa sürede düşürmelildir. Ancak, her zaman kazanamazsınız. Er ye da geç doğru şeyi yapacak. Ne yapacağını bekleyip görelim.

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