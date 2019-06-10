Ekonomi Trump Çin ABD ile anlaşmak zorunda
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump: Çin ABD ile anlaşmak zorunda

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşmasına varacağını, "çünkü bunu yapmak zorunda" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in ABD ile bir ticaret anlaşmasına varacağını, "çünkü bunu yapmak zorunda" olduğunu söyledi.

Trump, CNBC’yle yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini savunarak, söz konusu ek gümrük vergilerinin ABD’ye "muhteşem bir rekabet üstünlüğü" sağladığını vurguladı ve ekledi:

"ABD’li şirketlerin yavaş yavaş Çin’i terk etmesi Beijing için büyük bir yıkım. Şirketler Çin'den ayrılarak başka ülkelere gidiyor; çünkü, ek gümrük vergisi ödemek istemiyorlar. Çin bir anlaşma yapacak çünkü bunu yapmak zorunda."

Trump, söz konusu görüşmede, ek gümrük vergileri savaşının ABD'ye zarar verdiğini söyleyen ve Trump’ın tehditlerini eleştiren ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ı "ülkeyi korumamakla" suçladı.

Çin ile süren gerilimlerin yanında Cumartesi günü Meksika ile varılan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, Meksika'nın diğer seçeneğinin daha kötü olduğunu anladığını, bu nedenle anlaşmaya varıldığını söyledi ve ekledi:

"Kumbara siz olduğunuzda ek gümrük vergileri çok güzel... Eğer ek gümrük vergileri olmasaydı Meksika’ya bir anlaşmaya varamazdık. İstediğimiz her şeyi aldık ve Meksika’yla harika bir ticari işbirliğimiz olacak çünkü artık bize saygı duyuyorlar. Meksika’dan her isteyen ülkemize girdiğinde ve biz bu konuda hiçbir şey yapamadığımızda bizim ne kadar güçsüz olduğumuza inanamıyorlardı. Meksika’nın güçlü göç kanunlarını kullanacağız. Ülkenin güney sınırına 6 bin asker gönderecekler. Bunu yapmayı eskiden kabul ederler miydi?

REKLAM

Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
EKONOMİ
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi

Türk CEO'ya Nissan'da büyük görev
EKONOMİ
Türk CEO'ya Nissan'da büyük görev
Fatihe dokunansonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
Beşiktaşa önerdiği ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağıtarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cürret edene cevabını veririz

Cürret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını açıkladı.

Mali'de katliam<br> 100 ölü

Mali'de katliam
100 ölü

Dogon köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

Kısıntı anlaşması uzatılmazsa düşüş başlayacak.
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.
İzlanda'ya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.