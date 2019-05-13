Trump Çin'den alacağı parayı dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olmasını istedikleri yerde olduklarını söyledi. Trump ayrıca, Pekin'in ABD ile varılmış uzlaşmayı bozduğunu ve üzerinde uzlaşmaya varılmış anlaşmayı yeniden müzakere etmeye çalıştığını söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Çin'den uyguladığımız tarifeler ile on milyarlarca dolar alıyoruz. Çin'den alınan ürünlerin ABD'de üretilmesi ideal olan. Veya bu ürünler gümrük tarifesi olmayan yerlerden alınabilir" diye konuştu.

PARAYI DAĞITACAK

Trump ayrıca, Çin'den kazanılan paranın çiftçilerden ürün alınmasına harcanacağını ve bu gıdaların dünya genelinde açlık çeken uluslara dağıtılacağını da tekrarladı.

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