Ekonomi Trump duyurdu Rusya ve Suudi Arabistanın petrol üretimini düşürmesini bekliyorum
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump duyurdu: Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini düşürmesini bekliyorum

Koronavirüs salgınından sonra tarihte görülmemiş bir çöküş yaşayan petrole ilişkin ABD Başkanı Trump, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü belirterek, petrol endüstrisi için her iki ülkenin ham petrol üretimlerini düşürmesini beklediğini duyurdu.

  • Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu miktarın günlük 15 milyon varile çıkabileceği belirtilirken, bunun gerçeklemesinin petrol ve doğal gaz endüstrileri için "harika" olacağı vurgulandı.

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Avrupa ülkeleri, Irak'taki 'petrol karşılığında gıda' projesini devreye aldılar. Hafter güçlerinin engellemeleri nedeniyle 1 milyon varil olan petrol üretimi 72 bin varile düştü.


Birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğini bildirmişti

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğini bildirmişti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme beklentilerini ve petrol talebini zayıflatması da bu hafta ham petrol fiyatlarının 2002'den bu yana en düşük seviyesine inmesine neden olmuştu.

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