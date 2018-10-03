Ekonomi Trumpın çağrısı sonrası kritik anlaşma
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya ve Suudi Arabistan petrol üretimini arttıracak

Trump'ın çağrısı sonrası kritik anlaşma

Ham petrolün varil başına 80 dolar seviyesine çıkması üzerine Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol üretiminin arttırılmasına yönelik anlaşma sağlandı. Varılan mutabakat kapsamında petrol üretimi Aralık ayına kadar kademeli olarak arttırılacak.

Haber Merkezi Reuters
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) yüksek ham petrol fiyatlarından sorumlu tutmuş ve 6 Kasım'daki ABD kongre seçimleri öncesinde petrol fiyatlarını düşürmek için üretimi artırmaya çağırmıştı. Kaynakların verdiği bilgiye göre, ham petrolün varil başına 80 dolar seviyesine çıkmasıyla, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih ve Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak yaptıkları toplantılar sonunda, Eylül ayından başlayarak Aralık ayı boyunca üretimi artırma konusunda anlaştılar.

  • Petrolün fiyatı halen varil başına 85 doların üzerinde bulunuyor.

Kaynaklardan biri, "Ruslar ve Suudiler, Trump'ın daha fazla üretim yapma talimatına göre davranıyormuş gibi görünmemek için sessizce piyasaya daha çok petrol sürme konusunda anlaştılar" dedi.

Diğer bir kaynak "Suudi bakan, (ABD Enerji Bakanı Rick) Perry'ye müşterilerinin daha fazla petrol talebinde bulunması halinde Suudi Arabistan'ın üretimi artıracağını söyledi" dedi.

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