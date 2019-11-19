Ekonomi Trumptan FEDe faiz tavsiyesi
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump'tan FED'e faiz tavsiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile görüşmesinde, kendisine "daha düşük faiz oranlarına gereksinim olduğunu" söylediğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
​ABD Başkanı Donald Trump
​ABD Başkanı Donald Trump

Trump, Powell ile görüşmesinin ardından, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Jay Powell ile bir görüşme yaptım. Görüşmede, Fed faizinin diğer rekabetçi ülkelere göre çok yüksek belirlenmesini protesto ettim. Aslında bizim faizlerimizi tüm diğerlerinden daha düşük olmalı. Çok güçlü ABD doları imalatçılara ve büyümeye zarar veriyor" dedi.

  • Fed'den yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell dün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiler. Trump-Powell görüşmesinde ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon ele alındı.
Yapılan açıklamaya göre Beyaz Saray'daki görüşmeye Hazine Bakanı Steven Mnuchin de katıldı.

Fed açıklamasında, Powell'ın para politikası için beklentilerini Başkan Trump ile tartışmadığı belirtilirken, Fed'in kararlarının ekonomiye ilişkin olarak gelecek verilere bağlı olacağını ifade ettiği vurgulandı.

Powelll, Trump'a FOMC'nin (Federal Açık Piyasa Komitesi) para politikasını maksimum istihdamı ve fiyat istikrarını destekleme yönünde belirleyeceğini ve karaların sadece dikkatli, objektif ve politik olmayan analizlere dayanılarak alınacağını ifade etti.

Açıklamada Trump-Powell görüşmesinin Trump'ın daveti ele gerçekleştiği de belirtildi.

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