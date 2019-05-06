Trump'tan savaşı yeniden başlatacak adım

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle negatif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

200 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor.

GÖRÜŞMELERDEN ÇEKİLEBİLİR

The Wall Street Journal gazetesine göre, Trump'ın "Çin'li yetkililer için sürpriz" olan bu açıklamasının ardından, Çin bu hafta Washington'da yapılacak ticaret görüşmelerinden çekilmeyi gündemine aldı.

Trump, Twitter'da "Çin ile Ticaret Anlaşması müzakereleri sürüyor, ama çok yavaş. Hayır!" dedi.

GERİLİM ARTTI

Habere göre, Trump'ın, geçen hafta Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığını açıklamasının ardından, bu açıklamayı yapması, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

Çin bu hafta Washington'da yapılacak ticaret görüşmelerinden çekilmeyi gündemine aldı.

ASYA PİYASALARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamasının ardından, Asya piyasalarında önemli düşüşler yaşanırken, petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerle Brent 70 doların altına inerek, 69 dolardan işlem gördü.

DOLAR 6 LİRA SINIRINDA

Dolar kuru, geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen 5.95 üzerinde dalgalanmasının ardından yeni haftaya Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük vergilerinin şokuyla başladı. Dolar/TL gece 5.9950 üzerine çıktı.

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