Ekonomi TSKnın göklerdeki kartalı AKSUNGUR ilk saha görevine başladı Yangınla mücadelede nefes aldıracak
SAVUNMA SANAYİ

TSK'nın göklerdeki kartalı AKSUNGUR ilk saha görevine başladı: Yangınla mücadelede nefes aldıracak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen insansız hava aracı AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı’nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Haber Merkezi İHA
TSKnın göklerdeki kartalı AKSUNGUR ilk saha görevine başladı: Yangınla mücadelede nefes aldıracak
AKSUNGUR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine girdi.

Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet
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Aksungur SİHA'dan yeni mühimmatla tam isabet

Gözetleme, keşif ve taarruz

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

AKSUNGUR ilk saha görevine başladı
OYNAT 00:33
AKSUNGUR ilk saha görevine başladı
AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı.

Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

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Mühimmatların tamamıysa yerli ve milli


Aksungur, Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirildi. Daha önceki insansız hava araçlarından oldukça büyük, adeta bir uçak boyutunda. Birçok mühimmatı taşıma kapasitesi bulunuyor ve oldukça yüksek. Mühimmatların tamamıysa yerli ve milli.


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Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
OYNAT 00:31
Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.

Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.

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