TSK'nın göklerdeki kartalı AKSUNGUR ilk saha görevine başladı: Yangınla mücadelede nefes aldıracak
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen insansız hava aracı AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı’nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine girdi.
Gözetleme, keşif ve taarruz
ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.
Aksungur, Anka'nın bir üst modeli olarak geliştirildi. Daha önceki insansız hava araçlarından oldukça büyük, adeta bir uçak boyutunda. Birçok mühimmatı taşıma kapasitesi bulunuyor ve oldukça yüksek. Mühimmatların tamamıysa yerli ve milli.