TSK’nın uzaydaki gözü: İMECE’nin yolculuğu başladı

Türkiye’nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı. Fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye’deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Falcon dokuz roketiyle fırlatıldı

Bakan Akar ile Mandal’ın konuşmalarının ardından geri sayım yapıldı ve TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48’de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması iş birliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fırlatmanın ardından törene telefonla bağlandı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ülkemiz adına gurur duyduğumuz günlerden birini yaşıyoruz. Dünyanın herhangi bir noktasından hiçbir kısıtı olmayan yüksek çözünürlüklü görüntü alabileceği, kahraman ordumuzun uzaydaki gözleri olacak İMECE uydusunu uzaya fırlattı” dedi. Bakan Akar da konuşmasının ardından Bakan Varank’ı ve ekibini, azmi ve kararlılıklarından ötürü kutladı. Akar, İMECE’nin yörüngesine fırlatılmasına ilişkin “Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz hazır, gerekli eğitimleri yaptılar. İlk andan itibaren bu uydudan azami ölçüden yararlanacak ve faydasını göreceğiz.” dedi.

Görev ömrü beş yıl

Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi.

Hedeflerimize koşuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan, “İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.” dedi. İMECE ile birlikte bugün uzaya milli kabiliyetlerle geliştirilen başka uydular da gönderildiğine değinen Erdoğan, “Türkiye olarak biz de sürekli vites yükseltiyoruz. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten milli uzay programımızı ilan ederek adeta hedeflerimize doğru koşmaya başladık. Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. Birileri teknolojiyi en basit sanal konferans bağlantılarıyla araya dursun, biz kritik teknolojileri üretip, ihraç edip hatta uzaya gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacak

İMECE’nin göreve başlamasıyla Türkiye, ilk kez metre altı çözünürlüğe sahip, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir elektro-optik uydu kamerasına uzay tarihçesi kazandırmış olacak. Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak olan İMECE, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda Türkiye’ye hizmet verecek.







