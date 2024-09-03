TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak: Son tarih 24 Eylül

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere teknik ve destek personeli ile AR-GE destek teknisyenlerinden oluşan personel alımı yapılacak.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (
) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.
İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "
" üzerinden 24 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Alınacak 29 personel TÜBİTAK'ın Gebze'deki biriminde görevlendirilecek.
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1 saat önce