TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak: Son tarih 24 Eylül

Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracat, 22,1 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracat rekoru olarak kaydedildi. Bu başarıya önemli katkı sağlayan sektörlerden biri de 423 milyon dolarlık ihracatla "savunma ve havacılık sanayi" oldu. Bu sektör, ihracat artışında öne çıkan alanlardan biri olarak dikkat çekti.