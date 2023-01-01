TÜİK açıkladı: Hizmet ihracatı 2022'de 47,6 milyar dolar olarak gerçekleşti

TÜİK, 2022 yılına ilişkin uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022'de hizmet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 47,6 milyar dolar, hizmet ithalatı yüzde 25,6 artarak 35,2 milyar dolar oldu. Taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı yüzde 74,3, diğer iş hizmetlerinin yüzde 8,4 oldu, 3'üncü sırada yüzde 6,2 payla telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü yer aldı.









Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracat, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolar oldu.





Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolar, taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022'de yüzde 46,3 oldu. Diğer iş hizmetlerinin payı yüzde 19,4, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörünün payı da 10 olarak gerçekleşti.









En fazla hizmet ticareti AB ile yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2022'de yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ihracat 6 milyar 682 milyon dolar oldu. 2022 yılında AB ülkelerinden yapılan ithalat 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalat 3 milyar 807 milyon dolar kaydedildi. AB ülkeleri, 2022 yılında Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. AB ülkeleri, yüzde 39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,1'i AB ülkeleriyle yapıldı.





İthalatta ilk sırada İrlanda yer aldı

Hizmet ihracatında 2022 yılında toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken, 2'nci sırada yüzde 10,3'lük payla Amerika Birleşik Devletleri, 3'üncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı. İthalatta ise 2022 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken, 2'nci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, 3'üncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.











