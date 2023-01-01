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Ekonomi

Türkiye'den tahıl hamlesi: Sekiz ayda 85 milyon 386 bin dolarlık ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Dayıoğlu ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Kadooğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen buğdaydan büyük emekler sonucu elde edilen bulgurun dünyada tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 85 milyon 386 bin dolarlık bulgur ihracatı gerçekleştirildiğini duyurdu.

10:26 . 19/09/2023 Salı
AA
8 ayda 85 milyon 386 bin dolarlık ihracat

8 ayda 85 milyon 386 bin dolarlık ihracat

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 85 milyon 386 bin dolarlık bulgur ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Dayıoğlu ve sektör temsilcileri bir araya geldi.


Kadooğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen buğdaydan büyük emekler sonucu elde edilen bulgurun dünyada tanıtılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Türkiye'de yıllık 1 milyon 200 bin tonun üzerinde bulgur üretildiğini ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bulgur üretimimizin yaklaşık 250 bin tonluk bölümü ihraç edilmektedir. Ocak-ağustos döneminde ülke genelinde 85 milyon 386 bin dolar değerinde bulgur ihracatı yapıldı, bu ihracatın 39 milyon 939 bin dolarlık kısmı bölgemizdeki firmalarca yapılmıştır. Bulgur en fazla Orta Doğu'ya ihraç edilmekte. Ülke bazlı bulgur ihracatında Irak birinci sırada yer alırken Rusya ikinci Suriye ise üçüncü sırada yer alıyor. Sağlık açısından önemli bir değere sahip olan Türk bulgurunun dünya pazarlarındaki payını artırmak ve 7 kıtada bulgurun tanıtımını yapmak üzere sektörümüzdeki 6 birliğimizin iş birliği ile tanıtım çalışmaları yürüteceğiz."



#Türkiye
#ihracat
#hububat
#Güneydoğu Anadolu
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