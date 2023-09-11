TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında işsizlik oranı yüzde 0,2 puan azalışla yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.