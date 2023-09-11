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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 7,4 artış gösterirken aylık sanayi üretimi yüzde 0,4 azaldı.

12:25 . 11/09/2023 Pazartesi
DHA
Yıllık sanayi üretimi yüzde 7,4 artış gösterdi.

Yıllık sanayi üretimi yüzde 7,4 artış gösterdi.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.


Buna göre; temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sanayi üretimi yüzde 7,4 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.


Temmuz ayında bir önceki aya göre sanayi üretimi ise yüzde 0,4 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10,5 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.





#TÜİK
#sanayi
#ekonomi
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