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Ekonomi

TÜİK açıkladı: Toplam ciro eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde yıllık toplam ciroda yüzde 64,1 artış kaydedildi.

10:51 - 13/11/2023 Pazartesi
DHA
Sektörlerin yıllık ciroları eylül ayında artış gösterdi.

Sektörlerin yıllık ciroları eylül ayında artış gösterdi.

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin ciro ve perakende satış endekslerini açıkladı.


Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı. Toplam ciro endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 1,3 arttı. Alt detaylarına bakıldığında, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.


Perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,8 arttı

Perakende satış hacmi, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,5 azaldı. Perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aylık gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 arttı.




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