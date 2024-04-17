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Ekonomi

TÜİK: Dış ticaret haddi 1,5 puan arttı

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; dış ticaret haddi şubat ayında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak 86,7 seviyesinde gerçekleşti.

10:42 - 17/04/2024 Çarşamba
DHA
TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.
TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin şubat ayında bir önceki yıla göre 1,5 puan artarak 86,7 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.


TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 azaldı. İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,2 arttı, yakıtlarda yüzde 60 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,7 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 5,9 azaldı

İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 17 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 azaldı. İthalat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19 arttı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,7 arttı.


İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Şubat ayında 85,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,5 puan artarak 2024 yılı Şubat ayında 86,7 oldu.



#TÜİK
#Dış ticaret haddi
#ekonomi
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