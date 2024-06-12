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Ekonomi

TÜİK: Dış ticaret haddi nisanda 2 puan azaldı

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre nisan ayında dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre, 2 puan azalarak 86 seviyesine geriledi.

10:32 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı
TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin bir önceki yılın aynı ayına göre, 2 puan azalarak 86 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı. İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.
Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı
İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 azaldı, yakıtlarda yüzde 6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı. İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan azalarak 2024 yılı Nisan ayında 86 oldu.



#TÜİK
#Dış ticaret haddi
#ekonomi
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