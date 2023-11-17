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Ekonomi

TÜİK işsizlik oranını açıkladı: 2023 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 9,2 oldu

İşsiz sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

10:25 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 10:27 - 17/11/2023 Cuma
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz - Eylül) İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5, kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,4 oldu


İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti


İşgücü 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 37 bin kişi azalarak 34 milyon 942 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 35,9 oldu.


Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 17,1 oldu


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,4 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58’i hizmet sektöründe yer aldı


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 226 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 30 bin kişi, inşaat sektöründe 42 bin kişi, hizmet sektöründe 278 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8’i tarım, yüzde 20,8’i sanayi, yüzde 6,4’ü inşaat, yüzde 58’i ise hizmet sektöründe yer aldı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,0 saat oldu


İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat azalarak 44,0 saat olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,5 oldu


Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak tahmin edildi.


Altında her şey tersine döndü: Yastık altı altını olanlar dikkat, yıl sonu rekor tahmini değişti
Altında her şey tersine döndü: Yastık altı altını olanlar dikkat, yıl sonu rekor tahmini değişti

Altın fiyatlarıyla ilgili çok önemli açıklama geldi. Ekonomi dünyasında dikkatleri üzerine çeken bir gelişme yaşandı. Uzman ekonomist İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Memiş, İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik gerilimi artırmasıyla birlikte ons altının fiyatının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti. Savaş öncesi 1.808 dolar seviyesinde olan ons altın, bu gerilimle birlikte 2008 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu durum, 200 dolarlık dikkat çekici bir artışı işaret ediyor. Memiş, gram altın yatırımcıları için önemli bilgiler vererek, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan altında yıl sonu için rekor tahmini güncellendi. Yatırımcılar yıl sonunda altın ne kadar olacak, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili önemli detaylar...



#TÜİK
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#ekonomi
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