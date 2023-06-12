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Ekonomi

TÜİK Nisan ayı işsizlik oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre İşsizlik oranı yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

10:05 . 12/06/2023 Pazartesi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Marttaki ve ilk çeyrekteki işsizlik oranlarıMartta işsizlik oranı yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmişti. İlk çeyrekte de 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmişti.



#TÜİK
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#Nisan
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