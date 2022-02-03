Ekonomi Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 48,69, aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜİK son dakika enflasyon rakamlarını açıkladı: Ocak ayında enflasyon kaç oldu?
TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ile üretici fiyatları endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

  • Aralık tüketici enflasyonu yıllık yüzde 36,08, aylık yüzde 13,58 artış göstermişti.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: TL'de bundan sonra değer kaybı beklemiyoruz

32 ilde 59 arazi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan edildi
EKONOMİ
32 ilde 59 arazi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ilan edildi

Borsada yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak
EKONOMİ
Borsada yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak
Aşıdaki en şanssız grup

Aşıdaki en şanssız grup

​Bilim insanları QCovid aracı ile tespit etti.
TOGGda son durum

TOGG'da son durum

Yerli otomobilde satış tarihi açıklandı.
Enflasyon oranı açıklandı

Enflasyon oranı açıklandı

​Aylık bazda yüzde 11,10 artış gösterdi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kılıçdaroğlu, eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Büyüme yüzde 5 civarında olacak.
Kar kalınlığı<br>10 metreye ulaştı

Kar kalınlığı
10 metreye ulaştı

Tipi sonrası Muş'ta inanılmaz görüntüler.

​Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK inleri “Kış Kartalı” hava harekatıyla vuruldu.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nde arama.

Cenazeler sınırdan alınıp Adli Tıp'a getirildi.

​ABD Dışişleri iki İranlı siber korsanı arıyor.

​Bakan Yanık bu yıl başlayacağının müjdesini verdi.

​DEAŞ'lı terörist için F-16 ve helikopter destekli baskın yapıldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakında ikinci nükleer santral geliyor, arzu edersen Akkuyu'ya gidersin.

​Putin, ABD'nin Rusya'ya daha fazla ambargo için gerilimi bahane ettiğini savundu.

​Üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.