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TÜİK’ten Özgür Özel’e pinpon topu yalanlaması: Gerçeği yansıtmıyor

TÜİK’ten Özgür Özel’e pinpon topu yalanlaması: Gerçeği yansıtmıyor

Seren Som
Seren Som
12:1626/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TÜİK, Özel'in enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığı iddiasını yalanladı.
TÜİK, Özel'in enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığı iddiasını yalanladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in enflasyon sepetine yönelik iddialarına yanıt verdi. TÜİK, "Pinpon topu ve bakır çubuk, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu. Ayrıca enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetlerin esas alınarak bir sepet oluşturulduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranının tespiti için hanehalklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alınarak bir sepet oluşturulduğunu, pinpon topu ve bakır çubuk ürünlerinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde sepetinde yer almadığını bildirdi.


TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in bir televizyon programında enflasyon sepetinin içinde pinpon topu ve bakır çubuğun yer aldığını ifade ederek, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yanlış bilgiler verdiği belirtildi.


CHP Genel Başkanı'nın bu ifadelerini birkaç kez farklı zamanlarda dile getirerek toplumda yanlış bir algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekilen açıklamada,
"Böylece kamuoyunu bilinçli şekilde yanlış bilgilerle etkilemeye çalıştığı değerlendirildiğinden, teknik bilgilendirme yapılması zaruri olmuştur. Pinpon topu ve bakır çubuk TÜFE madde sepetinde yer almamakta olup, bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır"
değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon sepetinde neler var?

Açıklamada, TÜİK'in, Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlanan tüm istatistiklerde olduğu gibi TÜFE'yi de uluslararası norm ve standartlar doğrultusunda Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları'nın bütününü dikkate alarak hesapladığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

  • "TÜFE veri derleme, işleme ve yayımlama süreçlerine ilişkin tüm detaylar, TÜİK kalite güvencesi çerçevesinde de tanımlanmış 'erişilebilirlik ve açıklık' ilkeleri kapsamında TÜİK internet sayfasında yayımlanmaktadır. TÜİK, enflasyon oranının tespiti için hane halklarının en çok tükettiği mal ve hizmetleri esas alarak bir sepet oluşturmaktadır. Bu sepette ekmek, süt, yumurta, et, çay, sebze ve meyveler gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra kira, elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları gibi hane halkının düzenli ödemeleri yer almaktadır. Bu yıl itibarıyla 406 maddeden oluşan sepette ayrıca sigaradan, benzine, eğitimden sağlığa, giyimden ev eşyasına, hanelerin tüketim harcamalarında önemli yer tutan tüm mal ve hizmetler kapsanmaktadır."
Açıklamada, TÜİK'in, TÜFE hesaplamaları için kullandığı sepette yer alan mal ve hizmetlerin listesinin internet sitesinde şeffaf şekilde yayımlandığına işaret edilerek, söz konusu
de yer verildi.

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira açıklanması sonrası TÜRK-İŞ’i ziyaret etmiş, açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

  • “Asgari ücreti ya kiraya verecek aç kalacak ya karnını doyuracak sokakta kalacak. Böyle bir açmaz ile karşı karşıyayız. Şimdi bu durumda bir kuruş bile zam yapılmayan asgari ücrete, dönemde enflasyon yüzde 50 gerçekleşti, TÜİK’in hesabına göre. Ayrıca ben TÜİK’in enflasyon hesabını asgari ücret konuşulurken hiç kabul etmiyorum. Çünkü asgari ücretli TÜİK’in pinpon topunu yemiyor, çocuğu kalem istediğinde efendim bakır çubuk vermiyor ona.”


#TÜİK
#Özgür Özel
#Enflasyon

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