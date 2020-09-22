Tüketici en çok onlardan dert yandı: Gelen şikayetlerin yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı

Tüketici hakem heyetlerine bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru gelirken, bunlar arasında liste başında cep telefonu, ayakkabı, kredi kartı üyelik ücreti, internet aboneliği ve kredi tahsis ücreti konuları sıralandı. Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından 33 bin 427 ile en çok cep telefonu ilişkin konularda başvuruldu. Bunu sırasıyla 25 bin 882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet aboneliği izledi.

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YÜZDE 60'I TÜKETİCİ LEHİNE

Tüketici haklarının korunmasında lokomotif görevini üstlenen söz konusu heyetlere, bu yıl ağustos sonu itibarıyla 375 bin 739 başvuru geldi. Bunlardan 311 bin 873'ü incelenerek karara bağlandı. Bu yıl tüketici hakem heyetlerince verilen kararların yaklaşık yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı.Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine 83 bin 598 elektronik başvuru ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde yapılan başvuru sayısı 188 bin 215’i buldu.

E-DEVLET BAŞVURUSU SEVİLDİ

Böylece, bu yıl tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulardan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmiş oldu. Söz konusu istatistikler e-Devlet Kapısı üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapma usulünün tüketiciler tarafından benimsendiğini gösterdi. Öte yandan, sektör bazında değerlendirildiğinde ise 8 ayda en çok başvuru 167 bin 914 ile perakende ticaret sektöründe kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 64 bin 701 ile finansal hizmetler, 46 bin 335 ile abonelik hizmetleri, 19 bin 803 ile ulaşım, sağlık ve eğitim hizmetleri takip etti.

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ÖZEL OKUL ÜCRETİNE İADE KARARI GELDİ

Tüketici hakem heyetinden Kovid-19 sürecindeki “özel okul ücretinin iadesi” kararı alındı. Kayseri’de özel bir eğitim kurumundaki öğrencinin velisinin başvurusunu değerlendiren İl Tüketici Hakem Heyeti, geçen eğitim-öğretim döneminde pandemi sürecinde okula gidilmeyen süreye karşılık gelen 7 bin 579 liranın tüketiciye iadesine karar verdi.

GÜVEN ENDEKSİ HESABINA AB AYARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemini güncelleme kararı aldı. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemi güncellendi.