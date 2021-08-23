Ekonomi Tüketicinin güveni ağustos ayında azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketicinin güveni ağustos ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı.

Haber Merkezi İHA
Tüketici güven endeksi ağustos ayında yüzde 1,6 azaldı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında azaldı; Temmuz ayında 79,5 olan endeks, Ağustos ayında 78,2 oldu.
Hanenin maddi durumu endeksi 61,3 oldu
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz ayında 57,9 iken, Ağustos ayında yüzde 5,8 oranında artarak 61,3 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 79,8 iken, Ağustos ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 78,6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,3 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 83,2 iken, Ağustos ayında yüzde 9,6 oranında azalarak 75,3 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 97,7 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Temmuz ayında 97,0 iken, Ağustos ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,7 oldu.

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