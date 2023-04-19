Tüketici güven endeksi Nisan ayında yükseldi

Karadeniz doğalgazını karaya çıkartmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) sosyal medya hesabından karaya ulaşan gazın ilk kez yanma görüntüleri paylaşırken büyük gün ise yarın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meşaleyi yakması ve indirim müjdesi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın vereceği müjde kapsamında nisan ayında doğal gaz faturalarından ücret alınmaması ya da 1216 liralık indirimin yapılması gündemde.