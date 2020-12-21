Tüketici güveni Aralık ayında değişmedi

Dünya

Mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

Aralarında Türkiye'nin de oluğu pek çok ülke mutasyona uğrayan virüs sebebiyle İngiltere'ye kapılarını kapattı. Mutasyona uğrayan yeni türün çok daha hızlı yayıldığı ve daha fazla ölüme neden olabileceği belirtiliyor. University College London'dan Prof. Andrew Hayward "Sanıyorum, virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiyiz, daha önce öngördüğümüzden çok daha kötü. Çok daha fazla ölüme neden olabilir." diyor.