Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tüketici güveni Aralık ayında değişmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici güveni Aralık'ta değişmeyerek 80.1'de kaldı

Tüketici güveni Aralık ayında değişmedi

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi açıklandı. Tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.

Hanenin maddi durumu endeksi 66,1 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 66,6 iken, Aralık ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 66,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 79,0 iken, Aralık ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 78,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 78,7 iken, Aralık ayında yüzde 5,2 oranında artarak 82,9 oldu.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 92,6 oldu

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 92,6 oldu.

Irak'ta 17 yıl sonra devalüasyon kararı
EKONOMİ
Irak'ta 17 yıl sonra devalüasyon kararı

Çin'e giden ikinci ihracat treni de yola çıktı
EKONOMİ
Çin'e giden ikinci ihracat treni de yola çıktı

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?
Abone Ol Google News
Tüfeği maç olduğunda sıkıyorduk

'Tüfeği maç olduğunda sıkıyorduk'

Polis nefes kesen operasyonla yakaladı.
Siparişlere yetişemiyorum

Siparişlere yetişemiyorum

​500 metre rakımlı ormanda topluyor.
Çine giden ikinci ihracat treni de yola çıktı

Acele etmeyin!

Acele etmeyin!

THY'den dört ülkeye ilişkin açıklama..

​Polisi tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
Durağan eğilime girdi

Durağan eğilime girdi

​Ev ev dolaşıp koronavirüsün izini sürüyorlar.
Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

İki ortak Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor.
Polisin hassasiyeti gönülleri fethetti

Polisin hassasiyeti gönülleri fethetti

​Atatürk büstünü çöpe attı, Türk bayraklarını yakmaya çalıştı.
Karantinaya alındılar

Karantinaya alındılar

Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı.
Küçükçekmece'de acı olay

Küçükçekmece'de acı olay

14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.