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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketicinin önceliği güvenilirlik: Mobilya ve ev tekstilinde tüketicinin benim dediği markalar

Mobilya ve ev tekstili sektöründe tüketici tercihleri ‘Benim Markam’ araştırmasında ortaya kondu. Her iki sektörde marka tercihinde en önemli unsur güvenilirlik olarak ortaya çıkarken, tüketici tercihinde ise fiyatın önemli rol oynadığı belirlendi. Her iki sektörde öne çıkan markalar listelendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketicilerin farklı sektörlerdeki tutumlarını ele alarak marka alışkanlıklarını ve tercih önceliklerini ortaya koyan ‘Benim Markam’ araştırmasının dördüncüsünde Mobilya ve ev tekstili sektörüne mercek tutuldu. Araştırma Şirketi Areda Piar ve Z Raporu iş birliği her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırmasında tüketicilerin en beğendikleri, en güvendikleri ve vazgeçmem dedikleri mobilya ve ev tekstili markalarını tespit edildi. Araştırmaya katılan tüketicilere mobilya ve ev tekstili satın alırken nelere önem verdikleri, marka tercih ederken kriterlerinin neler olduğu soruldu ve dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Benim Markam Araştırması

TERCİH SEBEPLERİ ORTAYA KONDU

Türkiye’nin farklı şehirlerinden bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin mobilya ve ev tekstili alırken neleri önemsedikleri, marka seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları belirlendi. ‘Güven-Beğeni-Sadakat’ skorunun ölçümlendiği araştırma çerçevesinde tüketicinin sahiplendiği markalar dikkat çekti. Areda Piar PBDP’si kullanılarak kantitatif araştırma tekniklerinden CAWI yönteminin uygulandığı araştırma 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TÜKETİCİLER GÜVENİLİR MARKAYA İTİBAR EDİYOR

‘Benim Markam’ araştırması kapsamında, “Bir mobilya markası tercih ederken sizin için en önemli kriter nedir?” sorusuna tüketicilerin yüzde 87,7’si “güvenilen bir marka olması” cevabını verdi. Yüzde 10,3’lük bir kesim “beğenilen bir markayı” tercih ettiklerini söylerken markayı kendisi için “vazgeçilmez” görenlerin oranı yüzde 2 olarak tespit edildi. Ev tekstili alırken marka tercihinde hangi kriterlerin önemli olduğu sorusuna “güvenilir bir marka” cevabını verenlerin oranı yüzde 84,9 ile dikkat çekerken, yüzde 13,9 ise “beğenilen bir marka” dedi. “Vazgeçilmez bir marka” diyenlerin oranı ise yüzde 1,2’de kaldı. Araştırmaya göre, mobilya alırken ürünün fiyatıyla birlikte konfor ve dayanaklılığının da önemli bir veri olduğu gözlemlendi. “Mobilya satın alırken sizin için önemli olan unsurlar hangileridir?” şeklindeki soruya, tüketicilerin yüzde 25,1’i ürünün fiyatı derken, yüzde 23,9 konfor ve dayanaklılığı önemsediklerini dile getirdi.

TERCİHİ ÜRÜN FİYATI BELİRLİYOR

  • Kampanyaları takip edip ona göre mobilya alanların oranı yüzde 8,6 olarak belirlenirken ürünün menşeini sorgulayan tüketiciler yüzde 6,6, öneri ve tavsiyeye göre hareket edenler ise yüzde 6,5’lik bir kesimi oluşturdu. “Ev tekstili satın alırken hangileri sizin için önemlidir?” sorusuna yüzde 24,5’lik bir kesim ürünün fiyatının önemli olduğunu söylerken, konfor ve dayanıklılığı önemseyenlerin oranı yüzde 22,8 olarak belirlendi.
  • Tasarımı önceleyenler yüzde 15,5, bilinir marka olmasını tercih edenler yüzde 13,8, kampanyalara göre hareket edenlerin oranı ise yüzde 9,8 olarak tespit edildi. Tüketicilerin yüzde 7’si ürünün menşeini sorgularken, öneri ve tavsiye üzerine alışveriş yapanlar yüzde 5,5’lik bir oranı oluşturdu.

Mobilyada tüketici en çok İstikbal’i seçiyor

‘Güven-Beğeni-Sadakat’ skorunu ölçümleyen Areda Piar’ın araştırmasına göre tüketicilerin “benim markam” diye sahiplendiği mobilya markaları da belirlendi. Yüzde 26,5’lık bir oranla listenin başında yer alan İstikbal’i, Bellona yüzde 17,9 ile takip etti. Doğtaş’ı beğenip “benim markam” diyenlerin oranı yüzde 6,9 iken, Kelebek yüzde 6,7, İpek Mobilya yüzde 6,4, Mondi ise yüzde 4,9’luk bir oranla tüketicinin gönlünde yer etti. Uluslararası mobilya firması İKEA yüzde 4,3 ile tüketicinin “güven-beğeni-sadakat”ini elde ederken, onu yüzde 4,1 ile Ergül Mobilya, yüzde 3,7 ile Bambi, yüzde 3,2 ile Kilim, yüzde 2,9 ile Tepe Home, yüzde 2,2 ile Alfemo takip etti. Daha sonra sırayla Enza, Çilek, Balhome, Moda Life, Ankara Mobilya markaları listede yerlerini aldı.

Ev tekstilinde TAÇ lider

  • Ev tekstilinde ise tüketicinin güven ve beğenisini kazanıp sadakat duyduğu markaların başında yüzde 14,2’lik oranla Taç geldi. Bellona’nın “güven-beğeni-sadakat” skoru yüzde 13,5 ile gerçekleşirken İstikbal’in oranı yüzde 13,1 olarak tespit edildi. Bu markaları English Home yüzde 8,9, Karaca Home yüzde 7,1, LC Waikiki Home yüzde 6,2, Brillant yüzde 5,8, Özdilek ise yüzde 5,0 oranlarıyla takip etti. Listede yer alan diğer markalar ise sırayla şöyle: Ayyıldız, Pierre Cardin, Madame Coco, Altınbaşak, Zara Home, Dinarsu, Saray Halı, Sarar, H&M Home, Soley…

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