Ekonomi 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi Mecliste kabul edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

18,5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi. Düzenleme ile memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. 18.5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi
Foto/arşiv

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmadına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tüm çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücret kısmı damga ve gelir vergisi istisnası getiriliyor.

Sahip oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden elde edilen elektrik enerjisi ihtiyaç fazlasının 20 kilovatsaate kadar satabilecekler.

Botaş’ın borçlarının Hazine görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup edilerek terk edilmesi amaçlanıyor. Özel bütçeli idareler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine eklenebilecektir.

Türkiye’de yerleşik Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri elektronik imzalı olarak düzenlenebilecek.
Belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği yapabilmesi sağlanıyor.

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