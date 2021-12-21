18,5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edildi Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi. Düzenleme ile memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak. 18.5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı öğrenildi.

Abone Ol