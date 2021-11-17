Ekonomi Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor Resmi gazetede yayınlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı

Zorunlu Deprem Sigortası'nın teminatlarında 2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı. Buna göre azami olarak ödenecek teminat 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı! DASKda teminatlar değişti
Arşiv

Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Buna göre herhangi bir afet durumunda konut ya da işyerinin yıkılması halinde ödenecek Teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.

  • Yapılan düzenleme ile asgari prim tutarları her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmayacak.

Konut hesabı için yeni adım: Daha cazip hale getirilecek
EKONOMİ
Konut hesabı için yeni adım: Daha cazip hale getirilecek

İş dünyasından kira fiyatlarını düşürecek iki öneri: Yüzde 1'e indirilsin
EKONOMİ
İş dünyasından kira fiyatlarını düşürecek iki öneri: Yüzde 1'e indirilsin

Büyük talep var: 69,1 milyar liralık borç yapılandırıldı
EKONOMİ
Büyük talep var: 69,1 milyar liralık borç yapılandırıldı
Dördüncügemi de filoya katıldı

Dördüncü
gemi de filoya katıldı

​Bakan Dönmez müjdeli haberi paylaştı.
Değeri 70 bin lira

Değeri 70 bin lira

30 milyon yıllık fosillerden yapılıyor.
Üstada son görev

Evinden dualar ve tekbirler eşliğinde alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Külliye'de bir araya gelecek.

Devrim arabalarının mühendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti
Gündem

AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı, AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.
Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor
Gündem

Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor

Ataşehir'de Başak Cengiz'i öldüren vahşinin avukat annesi istifa etti. Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. Avukat anne oğlundan yıllardır ayrı yaşadığını belirterek suçu babaya attı. Oğlunun evini haberlerde gördüğünü söyleyen sorumsuz anne "Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.