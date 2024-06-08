Otomobil piyasasının gözü 7 Temmuz'da... Avrupa Komisyonu'nun yürürlüğe sokacağı yeni yönetmelik Türkiye'de de aynı anda devreye alınacak. Yeni yönetmelik, sıfır otomobiller hakkında önemli güvenlik önlemlerini kapsıyor. 7 Temmuz'da sonra güvenlik teknolojileri olmayan sıfır araçların satışına izin verilmeyecek. Bu neden otomobil bayileri ellerindeki stokları eritmek için harekete geçti. Kimi indirim, kimi takas imkanı, kimi de düşük faiz fırsatı sunuyor. Markalar zararına kampanyalar yaptığını belirten sektör temsilcileri otomobil almak isteyenleri 'stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun' diyerek uyardı. Peki 7 Temmuz itibariyle otomobillerde hangi güvenlik özellikleri zorunlu olacak? Fiat, Toyota, BYD, Chery, Suzuki, Citroen, Honda, MG, Opel, Peugeot, Skoda… İşte otomobil markalarının model model mayıs ayı kampanyaları…