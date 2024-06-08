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Ekonomi

Çin'den ithal edilen otomobillere yüzde 40 ek vergi: 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Türkiye, Çin‘den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı. Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi. Karar, 7 Temmuz 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.

09:52 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Çin menşeili otomobillere yüzde 40 vergi uygulanacak
Çin menşeili otomobillere yüzde 40 vergi uygulanacak

Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi.

Türkiye, Çin‘den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı.

Resmi Gazete‘de yayınlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40’lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

Düzenlemeyle en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.

Karar, 7 Temmuz 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.


Fiat, Toyota, BYD, Peugeot... Otomobil bayilerinde '7 Temmuz' alarmı: Zorunluluk doğdu zararına satıyorlar! 100 bin ila 300 bin TL arası değişiyor

Otomobil piyasasının gözü 7 Temmuz'da... Avrupa Komisyonu'nun yürürlüğe sokacağı yeni yönetmelik Türkiye'de de aynı anda devreye alınacak. Yeni yönetmelik, sıfır otomobiller hakkında önemli güvenlik önlemlerini kapsıyor. 7 Temmuz'da sonra güvenlik teknolojileri olmayan sıfır araçların satışına izin verilmeyecek. Bu neden otomobil bayileri ellerindeki stokları eritmek için harekete geçti. Kimi indirim, kimi takas imkanı, kimi de düşük faiz fırsatı sunuyor. Markalar zararına kampanyalar yaptığını belirten sektör temsilcileri otomobil almak isteyenleri 'stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun' diyerek uyardı. Peki 7 Temmuz itibariyle otomobillerde hangi güvenlik özellikleri zorunlu olacak? Fiat, Toyota, BYD, Chery, Suzuki, Citroen, Honda, MG, Opel, Peugeot, Skoda… İşte otomobil markalarının model model mayıs ayı kampanyaları…


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