Çin menşeili otomobillere yüzde 40 vergi uygulanacak
Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi getirildi.
Türkiye, Çin‘den ithal edilen binek araçlara ilave vergi kararı aldı.
Resmi Gazete‘de yayınlanan düzenlemeye göre, mevcutta elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40’lık vergi tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.
Düzenlemeyle en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.
Karar, 7 Temmuz 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek.
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1 saat önce