Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı Pusat göreve talip

TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı göreve hazırlıyor.

Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemleri kullanarak yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı geliştirdi.

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AA TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat ile yurt dışında göreve talip oldu.

Pusat ile Türkiye’de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini ortaya koymayı hedefleyen TÜMOSAN, dizel aracın ardından Pusat'ın hibrit versiyonunu da ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi. TÜMOSAN, Pusat'la yurt dışındaki ihtiyaçları karşılamak için teklif vermeye de başladı.

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AA Kara ve deniz araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemleri kullanarak yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat'ı geliştirdi.

TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, Pusat ile ilgili yürütülen çalışmaların geldiği aşamaya ilişkin bilgiler verdi.

Pusat'ın mayın ve balistik testlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, aracın NATO standartlarında üst düzey koruma seviyesine sahip olduğunu söyledi.

AA TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz

Sahada 5 bin kilometre testini geride bıraktıkları bilgisini veren Yılmaz, yakın zamanda testlerde 20 bin kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu ölçüler hem isterlerde hem de test prosedürlerimizde yer alan motor ömrünü ve araç dayanıklılığını test eden süreçlerdir. 5 bin kilometreyle aracın yapısal olarak ve motor bazında dayanımını test ettik. 20 bin kilometrede ise biraz daha arazi testlerini zorlaştırarak yapmayı hedeflemekteyiz.

Araçlarımızda kendi özgün mühendisliğimizle geliştirdiğimiz TÜMOSAN Xena motorlarımız bulunmaktadır. Bunlar 310 beygir, 5,2 litre ve 4 silindir motorlar. Aynı zamanda aracımızı 2 ayrı altyapı sistemiyle konfigüre ettik. Konvansiyonel metotta içten yanmalı motor, TÜMOSAN'ın kendi geliştirdiği transmisyon, transfer kutusu ve aktarma organları kullanılıyor. Hibrit aracımızda ise aynı şekilde içten yanmalı motorumuz, batarya ve elektrik motorlarımızla tahrik gerçekleştirilmekte."

AA TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat ile yurt dışında göreve talip oldu.

IDEF 2017'de aracı demo olarak sergilediklerini, 2019'da prototip seviyeye getirdiklerini anlatan Yılmaz, "Şu anda aracımız ön seri halinde. Yerli ve yabancı kullanıcı makamlarıyla çok yoğun görüşmelerimiz oluyor" dedi.

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Pusat'ın yüzde 70 eğim tırmanma, yüzde 40 yan eğitim kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, aracın 1 metrelik hendekten, yarım metrelik tümsekten geçebildiğini söyledi. Yılmaz, araca ASELSAN'ın geliştirdiği Sarp ve Sarp-Zafer uzaktan komutalı silah sistemlerinin entegre edildiğini, farklı kule sistemlerinin de Pusat ile kullanılabildiğini ifade etti.

Sinan Ali Yılmaz, Pusat'ın 8+1 personel taşıdığını ve sınıfının en geniş ve ferah iş hacmine sahip olduğunu kaydetti.

Hibrit Pusat'la 4 farklı kullanım konsepti

TÜMOSAN Donanım Tasarım Mühendisi Arif Ergün de konvansiyonel araçta TÜMOSAN dizel motoru, transmisyonu ve diferansiyel sistemlerinin, kontrol ünitelerinin, elektrik-elektronik sistemlerinin, motor sürücü kontrol ünitelerinin yazılım ve donanımıyla uluslararası standartlara uygun olarak geliştirildiğini söyledi.

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AA TÜMOSAN Donanım Tasarım Mühendisi Arif Ergün

Hibrit aracı 4 farklı modda kullanım imkanı sunmasından dolayı geliştirdiklerini dile getiren Ergün, bunların savaş, operasyon, ekonomik ve arazi modları olduğunu belirtti.

Savaş ve operasyon modlarında alanı hızlı terk etmek gerektiğinde hem batarya hem dizel motordan alınan enerjiyle ivmelenmeyi artırıp bu süreyi kısaltmayı amaçladıklarını ifade eden Ergün, "Asıl yapmak istediğimiz ise aracı sadece elektrik motoruyla çalıştırıp yaklaşık 30 kilometre menzilde sessiz operasyonlar yapmak" diye konuştu.

AA TÜMOSAN, "Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı" olarak geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat ile yurt dışında göreve talip oldu.

Ergün, ekonomik modda normal seyir halindeyken dizel motor ve bataryanın verimli kullanılmasını, arazi modunda ise arazi koşullarına uygun daha yüksek torkta daha yüksek verimliliği hedeflediklerini kaydetti.

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Araç içerisindeki ekranlardan ihtiyaca uygun modların seçilebildiğini anlatan Ergün, ayrıca bu ekranlardan aracın hangi modda nasıl davrandığının izlenebildiğini, araçla ilgili tüm bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu, araçla ilgili fonksiyonların kontrol ve komuta edilebildiğini söyledi.

Konvansiyonel Pusat'ın temel testlerden geçtiği bilgisini veren Ergün, hibrit aracın konsept seviyesinde olduğunu ve ilerleyen dönemde bu araçla ilgili testlerin de başlayacağını söyledi.

FOTOĞRAF 8 Türk savunma sanayiine yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlayan TÜMOSAN, 1976 yılından bugüne motor üretimi başta olmak üzere Türkiye’de savunma sanayii gibi kritik sektörler için motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz. TÜMOSAN olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280’den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit’i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Akar’a bilgi verdi. Aynı zamanda Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yerli yüzü TÜMOSAN Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor. İlk defa IDEF'21'de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracıyla da tüm dikkatler TÜMOSAN'ın üzerine yoğunlaşacak. TÜMOSAN fuarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit'i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayisinde başarı gösteren TÜMOSAN'a teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK'taki dokuz Mükemmeliyet Merkezi'nden biri olan “TÜBİTAK RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü) Motor Mükemmeliyet Merkezi”nin açılışına video konferansla katıldı. Açılışta TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak ve RUTE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı da yer aldı. Erdoğan, savunma sanayiine katkıda bulunan TÜMOSAN'a teşekkür edip başarı diledi. BiP'te paylaş

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