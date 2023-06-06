TÜMOSAN Motor ailesi çevre bilinci ile yeniden şekilleniyor

Bu kapsamda da 07 Mart 2022 tarihinde TÜMOSAN’ın talebi ile TSE yetkilileri ve Bakanlık ile gerçekleştirilen seri toplantılarla, sertifikasyon çalışmaları kapsamında TÜBİTAK gibi yetkin bir kurumun TSE önderliğinde akredite edilmiş test merkezi haline getirilerek tüm sektörün hizmetine açılmasına imkan sağlanmasını teklif etti.

Bu teklif Bakanlığın Teknoloji ve Sanayi nezdinde kabul görerek ve denetlenerek TÜMOSAN’ın geliştirdiği FAZ-V emisyonlu motorların TSE ve TÜBİTAK kurumlarının çalışmalarına katkıları ile yürütülmesine karar verildi.

Türkiye Yeniyüzyılı'nda önemli hedeflerden biri olan 2053 net sıfır emisyon hedefi ve TÜMOSAN’ın, gücünü çevre bilincinden alan teknoloji yaklaşımı ile emisyon standartlarına uygun Common Rail Yakıt Enjeksiyon Sistemine Sahip Stage V motorunu geliştirdi.

27 AB üye devletinin tamamında geçerli olan Stage V emisyon mevzuatı sadece yurt içinde değil, yerli ve milli motorumuzun entegre edildiği tüm ürünlerin yurt dışı ihracat potansiyeli için de önemli bir mihenk taşı hüviyetindedir.

TÜMOSAN Stage V Motor ailesi 3 ve 4 silindirli motorlarımızda 130 beygir gücüne kadar Daha TEMİZ, Daha GÜÇLÜ, Daha EKONOMİK ve Daha VERİMLİ bir kullanım sunmaktadır.





"Doğanın teknoloji ile harmanlanmış en güçlü hali" olarak tasarlanan motor ailesi, başta traktör ürün gamı olmak üzere farklı uygulama alanlarımızda da entegrasyon süreçleri ile kademeli olarak hayata geçecektir. TÜMOSAN orta ve uzun vadeli planda söz konusu emisyon seviyesinde 255 beygir gücüne ulaşmayı hedeflemektedir.



















