TÜMOSAN’ın ilk 3 aylık hasılatı 512 milyon TL

TÜMOSAN, bağımsız denetim raporlarına göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 247 milyon TL arttırdı ve 97,2 milyon TL net kâr elde etti. TÜMOSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk 3 ayında, şirketin hasılatı 512 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine ilk çeyrekte şirketin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Halim Tosun

YATIRIMLAR ARTACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN’ın 2021-2025 stratejik planında yer alan yatırım ve verimlilik hedeflerinin 2021 yılının ikinci yarısındaki olumlu sonuçlarını 2022’nin ilk çeyreğinde de görmek mutluluk verici” dedi. 2022 ve 2023 yılının sektörlerimiz için yeni fırsatlar doğuracağını belirten Tosun, “Ülkemiz ekonomisine olan güvenimiz hiç eksilmedi. 2021 yılının son çeyreğinde başladığımız yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

FOTOĞRAF 6 TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, ​8-12 Mart'ta düzenlenen Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na 20 ülkeden 461 firmanın katıldığını belirtti.<br><br>TÜMOSAN'ın traktör, zirai ekipman ve AR-GE standında ürünlerini sergilediği fuarda kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayan Tosun, burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ürünlere yer verdiklerini söyledi. Tosun, tarım sektöründe yeni gelişmelere açık olan ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Tosun, aynı zamanda 45 bin civarında traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.<br><br>Türkiye'deki toplam ruhsata bağlanan traktör sayısının geçen yıl 70 bin civarında olduğunu anlatan Tosun, 2022'de de yine aynı rakamların yakalanacağını düşündüklerini söyledi. TÜMOSAN'ın yeni bahçe ve tarla traktörü görücüye çıktı<br><br>Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Yeni bahçe ve tarla modelimizle fuarda yerimizi aldık. Bunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız.\" \"Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor\"<br><br>Tosun, Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinerek, \"Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermaye olarak 20'nin üzerinde firma var. Şu anda yüzde 10-12 arasında pazarımızla ikinci sıradayız.\" diye konuştu. Tarla ve bahçe serisi, üstün teknolojili ve konforlu traktörlerin iddialı olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:<br><br>\"TÜMOSAN'ın tüm modelleri önemli. Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. Bunu niye söylüyor? TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Yerli olmasının avantajı TÜMOSAN'ın Türkiye'de şu anda 86 bayisi, paydaşı var. Onları iş ortağımız sayıyoruz. Ayrıca hizmet veren 41 yedek parça bayisi ve 380 de servisimiz var. Yani müşterinin her an hizmetinde olan servislerimiz var. Bu hizmet ağıyla da memnuniyeti sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde.\" TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.



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İSTİHDAMA KATKI YAPMAYA DEVAM

Tüm dünyada etkisini gösteren salgın ve buna bağlı olarak yaşanan tedarik, lojistik ve üretim problemlerinin yanında Rusya-Ukrayna krizinin zaten yüksek seyreden emtia ve enerji fiyatlarına olan olumsuz etkisinin daha çok hissedilmeye başlandığını ifade eden Tosun, bu durumun geçici olduğu inancını taşıdığını söyleyerek, “Ülkemiz bu küresel krizden önemli fırsatlar elde ederek ve daha da güçlenerek çıkacak. Buna paralel olarak ortaya çıkan yatırım fırsatlarını şirket olarak daha efektif değerlendireceğiz ve ülke ekonomisine ve istihdama katkı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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