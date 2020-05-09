Turizmci sezona hazır: Teos Village Hotel'de açık büfe kaldırıldı, şezlonglar ayrıldı

Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, koronavirüs sürecinin turizme etkisi ve Albayrak Grubu bünyesinde muhafazakar aile konsepti ile faaliyet gösteren Teos Village Hotel’in yeni sezona hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Gençtürk, kurallara riayet edilirse Türkiye’de turizm sezonunun diğer ülkelere göre avantajlı geçirilebileceğini dile getirdi.

Harun Gençtürk

PERSONELLERE VİRÜS EĞİTİMİ

Harun Gençtürk, koronavirüsün Teos Village Hotel’in de bulunduğu İzmir’deki Sığacık bölgesini etkilemediğini, bu bölgede vakaya rastlanmadığını belirtti. Teos Village Hotel’in Sığacık’taki konumu ve ekolojik yapısıyla ödül almış bir tesis olduğuna işaret eden Gençtürk, tesisin, villa konseptinde 128 dönümlük arazi içerisinde olduğunu ve bu arazinin sadece 20 dönümünün kullanıldığını kaydetti. Gençtürk, yatırımlara ve renovasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlatarak, “Virüsten dolayı hızlı bir şekilde Teos Village Hotel’in restoran kapasitesini büyütme çalışmalarına başladık. İkinci bir alakart restoranı oluşturduk. Yiyecek içecek konsepti değişikliklerine hızlıca dönüşebilecek şekilde tüm hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Deniz konusunda avantajlıyız, çünkü bize ait iki ayrı koyumuz var. Sosyal mesafeye uygun şekilde tatil yapılabilecek tesis imkanlarına sahibiz” diye konuştu.

%50 DOLULUK ŞARTI GETİRİLMESİN

Geçen yıl, iş ortakları Tatilal.com ile çok iyi bir yaz geçirdiklerini aktaran Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl haziran ve eylül dönemi doluluk ortalamamız olan yüzde 95,13 ile sezonu kapattık. Bu yıl Bakanlığın açıklaması doğrultusunda mevcutta yüzde 50 kapasite ile çalışma durumumuz söz konusu olabilir ve hedefimiz bu yüzde 50’nin yüzde 100’ünü doldurmak. Kaldı ki iş ortağımız Tatilal.com ile yürüttüğümüz başarılı erken rezervasyon kampanyası sürecinde, zaten yüzde 30 doluluğa ulaşmıştık. Umudumuz bakanlığın yüzde 50 doluluk ile çalışmayı zorunlu kılmaması.”