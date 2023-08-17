Turizmciler İngiliz akınından memnun: 2024'teki hedef 5 milyon

Türkiye’nin cennet koyları, bu yıl milyonlarca turisti ağırladı. Sezon devam ederken, plajları hareketlendiren tatilci kimliği de değişkenlik gösteriyor. Bu zamana kadar en çok Rus turist ağırlayan turizm bölgelerine, 2023 yılında İngilizler akın akın geliyor.

Türkiye turizmi büyük adımlarla ilerliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye turizminin büyük adımlarla ilerlediğini, İngiliz turistlerin de ilgisini çekmeye başladığını söyledi. İşler, şunları söyledi:

"2024'teki hedef 5 milyon"

Türk turizmi gerçekten büyük adımlarla ilerliyor. Bugün İngiltere pazarında ciddi bir gelişme görüyoruz. İngiltere pazarı 2019 yılında 2,5 milyona ulaşmıştı. Fakat pandemi araya girdikten sonra bir düşüş başlamıştı. Şu anda İngiltere pazarı 3,5 milyon seviyelerine geliyor. 2024'teki hedef 5 milyon. Bunun yakalanması bir hayal değil. İngilizlerin özellikle bu sene itibariyle Heathrow Havalimanı'ndan çıkışlarına göre birinci pazarı her zaman olduğu gibi İspanya iken ikinci sırada Türkiye yer alıyor.

"Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık"

Türkiye, yapılan atılımların meyvesini topluyor. Rakiplerimizin yapmış olduğu reklam ve tanıtımları daha önceleri yakalayamıyorduk. Ama Türkiye Turizm Geliştirme ve Destekleme Ajansı'nın (TGA) sayesinde biz de onlarla mücadelemizi, eş değer seviyede rekabetçi ortama taşıdık. Başarılı tanıtımların ve çalışmaların sonucunda, İngiliz pazarından özellikle Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık.

"İngilizler Türkiye'yi ekonomik buluyor"