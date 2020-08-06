​Turizmde büyük sevinç: Rusya ve İngiltere’nin ardından Almanya da kapıyı araladı

Turizm sektöründe Rusya ve İngiltere’nin ardından Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uygulamasını Almanya da kısmi olarak kaldırdı. Türkiye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin tekrar misafir gönderecek olması sektörde bayram havası yarattı.

ALMANYA KAPIYI ARALADI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye’ye uygulanan seyahat uyarısının düşük korona virüs vaka sayısına sahip Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin Almanya’dan gelecek olan tüm yolculardan korona virüs test sonucuna yönelik belge isteyeceği de belirtildi. Öte yandan Almanya, Türkiye’nin aralarında bulunduğu 130 ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulunmuştu. Söz konusu uyarı, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.

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YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, “Karar sadece Antalya ve Alanya için değil Türk turizmi için oldukça güzel bir karar oldu. Geç olsun, güç olmasın. Bu yıl elde edeceğimiz başarılar gelecek yıl için bize referans olacak. Elbette ki sezonun son dönemleri de yaklaşıyor. Haziran-Temmuz ayları geride kaldı, bununla beraber çok ciddi yoğunluk öngöremesek de bir yoğunluk olacaktır” dedi.

FOTOĞRAF 15 Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı artık “Güvenli Turizm Belgelendirme Programı ismiyle koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar, kafelerde ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor, Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor. Restoran ve otel denetimleri kapı girişlerinden itibaren yapılıyor. Denetimleri kimyager, gıda mühendisi, biyolog, veterinerlerden oluşan ekipler denetleyecek. İlk olarak restorana giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor. Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekânlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor. Otobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı. Denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor. Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor. Sertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek. 'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor “Güvenli Turizm Sertifikası" için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı. Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150'ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve hatta veterinerler turizmi daha güvenli hale getirmek için didik didik inceleme yapıyor. BiP'te paylaş

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ANA PAZARLAR GERİ DÖNDÜ

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan, ana kaynak pazarlarımızdan. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021’e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak” açıklamasında bulundu.

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GÜZEL SÜRPRİZ OLDU

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını belirterek şunları söyledi: “Bu haber uzun süredir beklediğimiz güzel bir sürpriz. Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını düşünüyorum. Kendi araçlarıyla uzun yol yaparak gelen gurbetçi vatandaşlarımızın ardından, Almanlara da uyarının kalkması, imajımız açısından çok olumlu. Dönüşte test yapma zorunluluğu olması, turist için ekstra maliyet demek. Ancak bunun çok caydırıcı olacağını sanmam. 2021’e kalmadan test edilmiş olacağız ve bizim için bir deneme yılı olacak. İmajımız anlamında genel olarak isabetli bir karar, hayırlar getirsin tüm Alanya’ya.”

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