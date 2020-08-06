Turizmde büyük sevinç: Rusya ve İngiltere’nin ardından Almanya da kapıyı araladı
Turizmde büyük sevinç: Rusya ve İngiltere’nin ardından Almanya da kapıyı araladı
Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerin peş peşe seyahat kısıtlamalarını kaldırması turizm sektöründe bayram havası oluşturdu. Rusya ve İngiltere’nin ardından Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uygulamasını kaldıran Almanya ile birlikte rahat bir nefes almaya hazırlanan turizmciler, alınan karardan oldukça memnun.
Turizm sektöründe Rusya ve İngiltere’nin ardından Türkiye’ye seyahat kısıtlaması uygulamasını Almanya da kısmi olarak kaldırdı. Türkiye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin tekrar misafir gönderecek olması sektörde bayram havası yarattı.
ALMANYA KAPIYI ARALADI
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Türkiye’ye uygulanan seyahat uyarısının düşük korona virüs vaka sayısına sahip Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin Almanya’dan gelecek olan tüm yolculardan korona virüs test sonucuna yönelik belge isteyeceği de belirtildi. Öte yandan Almanya, Türkiye’nin aralarında bulunduğu 130 ülkeye yönelik seyahat uyarısında bulunmuştu. Söz konusu uyarı, 31 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.
YOĞUNLUK BEKLENİYOR
Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, “Karar sadece Antalya ve Alanya için değil Türk turizmi için oldukça güzel bir karar oldu. Geç olsun, güç olmasın. Bu yıl elde edeceğimiz başarılar gelecek yıl için bize referans olacak. Elbette ki sezonun son dönemleri de yaklaşıyor. Haziran-Temmuz ayları geride kaldı, bununla beraber çok ciddi yoğunluk öngöremesek de bir yoğunluk olacaktır” dedi.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Almanya ve Rusya bizim en önemli pazarlarımızdan, ana kaynak pazarlarımızdan. Bu noktada yapacağımız çalışmanın ve göstereceğimiz performans hem bu senenin devamında hem 2021’e yönelik olarak alacağımız satışlarda bizim için çok ciddi avantaj oluşturacak” açıklamasında bulundu.
GÜZEL SÜRPRİZ OLDU
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını belirterek şunları söyledi: “Bu haber uzun süredir beklediğimiz güzel bir sürpriz. Alman vatandaşlarının yoğun ilgisi olacağını düşünüyorum. Kendi araçlarıyla uzun yol yaparak gelen gurbetçi vatandaşlarımızın ardından, Almanlara da uyarının kalkması, imajımız açısından çok olumlu. Dönüşte test yapma zorunluluğu olması, turist için ekstra maliyet demek. Ancak bunun çok caydırıcı olacağını sanmam. 2021’e kalmadan test edilmiş olacağız ve bizim için bir deneme yılı olacak. İmajımız anlamında genel olarak isabetli bir karar, hayırlar getirsin tüm Alanya’ya.”