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Ekonomi

Turizmde dokuz günlük bayram tatili hareketliliği: Rezervasyonlarda yüzde 121 artış var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söylemesi ardından turizmde hareketlilik başladı. Yurt dışında da okulların tatile girmesi ve Türkiye’de havaların ısınması nedeniyle yabancı turistlerin rezervasyonlarını arttırdığını belirten sektör temsilcileri rezervasyonlar yüzde 121 artış olduğuna dikkat çekiyor.

11:14 . 7/06/2023 Çarşamba
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile yaptığı ilk toplantıdan sonra aldığı kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlarını açıklarken, Kurban Bayramı öncesi iki günün de idari izin ilan edilmesiyle tatilin 9 olacağını söyledi. Turizmci Şebnem Akman Balta, bayram tatilinin sektöre etkisini değerlendirirken, havaların ısınmasının rezervasyonları arttırdığını söyledi.

Uzun bir aile tatiline imkan sağlandı

9 günlük bayram tatilini değerlendiren Şebnem Akman Balta, “Kurban Bayramı öncesi 26 -27 Haziran idari izin olarak ilan edildiği için bayram hafta sonu tatili ile birleşmesi sonucu 24 Haziran’da başlayıp 2 Temmuz’a kadar toplam 9 gün tatil olacak. Erken rezervasyon yapılması insanlara yüzde 25 indirim fırsatı oluşturuyor. Bayram tatilinin uzaması insanların uzun bir aile tatili planlamasını sağladı” diye konuştu.

“Rezervasyonlar yüzde 121 arttı”

Yurt dışında da okulların tatile girmesi ve Türkiye’de havaların ısınması nedeniyle yabancı turistlerin rezervasyonlarını arttırdığını belirten Balta, “Rezervasyonlar yüzde 121 artı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi maçı ve Johny Deep’in ülkemize gelmesi, rock konserleri ve bir çok global ekonomi üzerine oluşturulan kongreler ve toplantılar nedeni ile dünya için İstanbul bir çekim merkezi oldu” dedi.




#Bayram tatili
#Turizm
#Kurban Bayramı tatili
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