Turizmde tedbirle 24 milyar dolar gelir: Geçen seneye göre %100 artış yakaladık
Türkiye pandemiyle başlayan kapanmalarla ve iptallerle 2020’de geçirdiği kötü turizm sezonunun ardından bu yıl tedbirlerle yüzde 100’e varan bir artış yakaladı. 2021’de 29 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye, 24 milyar dolar gelir elde etti. En fazla turist 9,1 milyon kişiyle Antalya’ya gelirken, zirveyi gördüğümüz ay ise 5,5 milyon turistle ağustos oldu.
Türkiye turizmde pandeminin etkilerini atlatmaya çalışıyor. 2020’deki kapanmalar ve iptallerle 15 milyon turistin ziyaret ettiği ve kötü bir sezon geçiren sektör 2021’de toparlanma sinyalleri verdi.
Geçtiğimiz yıl 29 milyon turistle önceki sezona göre yüzde 100’e varan artış yakalayan turizm sektörü gelirini de 24 milyar dolara çıkararak iyi bir performansa imza attı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ZİRVEYE ÇIKTI
Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmde sonradan açılan uçuşlarla birlikte uzayan yaz sezonunun etkisi verilere yansıdı. Zorlu salgın şartlarına rağmen 2021 yılının 9 ayında 16 milyar 850 milyon 958 bin dolar gelir sağlandı. Ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte gelir 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu.
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Nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte ise 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir elde edildi. İlk yarıya göre en çok rekor kıran sezon dilimi ise temmuz, ağustos ve eylül ayları oldu. Deniz turizminin etkisiyle üçüncü çeyrekte zirveye çıkan turist ve gelir miktarı önceki döneme göre yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Son çeyrekte ise gelir 7 milyar 150 milyon dolar oldu.
2021’de gelen turist sayısı ise ilk 9 ayda 20 milyon 307 bin 350 kişi oldu. Yabancı sayısı 2021 yılı ocak, şubat ve mart aylarında, 2 milyon 600 bin 468 kişi olarak kayda geçti. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise 4 milyon 66 bin 210 turist Türkiye’ye geldi. İlk yarıya göre en çok turist gelen aylar temmuz, ağustos ve eylül oldu. Önceki sezona göre yüzde 143,4 artış yakalayan üçüncü çeyrekte 13 milyon 640 bin 672 turistle tavan yaptı. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen turizm sezonunda en yoğun ay ise ağustos oldu. Ağustos’ta 5 milyon 499 bin 57 kişi ile zirve görüldü. Türkiye turizminde en parlak yıl ise 51 milyon 860 bin 42 turistle 2019 olurken gelir ise 34,5 milyar doları bulmuştu.