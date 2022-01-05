Ekonomi Turizmdetedbirle 24 milyar dolar gelir Geçen seneye göre 100 artış yakaladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmde tedbirle 24 milyar dolar gelir: Geçen seneye göre %100 artış yakaladık

Türkiye pandemiyle başlayan kapanmalarla ve iptallerle 2020’de geçirdiği kötü turizm sezonunun ardından bu yıl tedbirlerle yüzde 100’e varan bir artış yakaladı. 2021’de 29 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye, 24 milyar dolar gelir elde etti. En fazla turist 9,1 milyon kişiyle Antalya’ya gelirken, zirveyi gördüğümüz ay ise 5,5 milyon turistle ağustos oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turizmde tedbirle 24 milyar dolar gelir: Geçen seneye göre %100 artış yakaladık
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Türkiye turizmde pandeminin etkilerini atlatmaya çalışıyor. 2020’deki kapanmalar ve iptallerle 15 milyon turistin ziyaret ettiği ve kötü bir sezon geçiren sektör 2021’de toparlanma sinyalleri verdi.

Geçtiğimiz yıl 29 milyon turistle önceki sezona göre yüzde 100’e varan artış yakalayan turizm sektörü gelirini de 24 milyar dolara çıkararak iyi bir performansa imza attı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ZİRVEYE ÇIKTI

Bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizmde sonradan açılan uçuşlarla birlikte uzayan yaz sezonunun etkisi verilere yansıdı. Zorlu salgın şartlarına rağmen 2021 yılının 9 ayında 16 milyar 850 milyon 958 bin dolar gelir sağlandı. Ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte gelir 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar oldu.

Nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte ise 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir elde edildi. İlk yarıya göre en çok rekor kıran sezon dilimi ise temmuz, ağustos ve eylül ayları oldu. Deniz turizminin etkisiyle üçüncü çeyrekte zirveye çıkan turist ve gelir miktarı önceki döneme göre yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Son çeyrekte ise gelir 7 milyar 150 milyon dolar oldu.

İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, iki ülke arasındaki \"Ortak Turizm Eylem Planı'nı\" dün Ankara'da imzaladı.
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Mutabakat sağlanan maddeler üzerinden derlenen bilgilere göre, her iki tarafın da başkanı, üyeleri ve sekreterinden oluşan çalışma grubu ve alt grup oluşturulacak.
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Türkiye ve Rusya, yatırımcıların katılacağı toplantılar da dahil olmak üzere Türk ve Rus yatırımcılar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini teşvik edecek.
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Olası yatırım fırsatları için, tarafların her birinin turizm sektöründeki mevcut yatırım projeleri hakkında iki ülke bilgi alışverişinde bulunacak.<br><br>
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İki ülke de yatırım projelerinin tanıtılmasını amaçlayan etkinliklere idari ve bilgisel destek verecek, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlayacak.<br><br>
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TURİSTLERİN KARIŞTIĞI OLAYLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK<br><br>Turistlerinin yaşamını ve sağlığını tehdit eden epidemiyolojik, terörist, ulaşım ve diğer tehditler nedeniyle acil durumların ortaya çıkması halinde iki ülke birbirlerini derhal bilgilendirecek.<br><br>Türkiye ve Rusya, turizm amacıyla diğer tarafın topraklarında kalan iki ülke vatandaşlarının karıştığı olaylar hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.<br><br>Yetkileri dahilinde taraflar, diğer taraf devletin topraklarında bulunan turistlerin haklarını korumak için ilgili makamlarla iş birliği yapacak ve gerekirse iki ülkenin turistleriyle ilgili sorunların çözümü konusunda hızlı istişarelerde bulunacak.<br><br>
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SEKTÖR KURULUŞLARI VE İŞLETMELERİ ARASINDA VERİ ALIŞVERİŞİNE YARDIMCI OLUNACAK<br><br>Potansiyel ortaklar için öneriler de dahil olmak üzere, Türk ve Rus turizm idareleri, sektör kuruluşları ve işletmeleri arasında doğrudan temasların kurulmasına, veri alışverişine yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar, iki ülkenin tur operatörleri, seyahat acenteleriyle otelleri arasında temaslar kurmayı amaçlayan etkinlikler düzenleyecek veya destekleyecek.<br><br>İki ülke topraklarında turistik ürünlerin oluşturulması ve satışına ilişkin işletmelerin girişimleri ve tur operatörleri ile seyahat acenteleri için karşılıklı çalışma gezileri düzenlemesi çabalarına yardımcı olunacak.<br><br>
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REKLAM MATERYALLERİ ELEKTRONİK BİÇİMDE TAKAS EDİLECEK<br><br>Eylem Planı kapsamında, yerel turistik ürünlerinin pazarlanması ve tanıtılması alanındaki projeler hakkında deneyim ve bilgi alıverişinde bulunulması teşvik edilecek, diğer tarafın sınırlarında düzenlenen uluslararası turizm etkinliklerine katılımına ilişkin çabaları, her iki ülkenin kendi saygın turizm idarelerinin de katkısıyla desteklenecek.<br><br>Turistlerle ilgili oluşturulan çeşitli reklam materyalleri elektronik biçimde (fotoğraf, video) takas edilecek, milli turistik ürünün, iki ülkenin sosyal ağları, televizyon, radyo, internet ve yazılı basın gibi çeşitli bilgi platformlarında karşılıklı tanıtımına yardımcı olunacak.<br><br>Taraflar karşılıklı destekle düzenlenen basın turlarına katılmak üzere turizm konularında uzman ve gazetecilerden oluşan heyetlerin oluşturulmasını kolaylaştıracak.<br><br>
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EYLEM PLANI 1 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK<br><br>İki ülke, hükümet tarafından turizm endüstrisinde düzenlenecek konularda istatistiksel, analitik ve diğer her türlü kamuya açık veri alışverişinde bulunacak.<br><br>
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Taraflar ayrıca Dünya Turizm Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) çerçevesinde de iş birliklerini sürdürecek.<br><br>
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Ankara'da dün imzalanan \"Ortak Turizm Eylem Planı\" 1 Ocak 2022'den 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak.<br><br>
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Türkiye ve Rusya birbirlerinin turizm yatırımcılarına destek sağlayacak.
İmzalar atıldı: Türkiye ve Rusya'dan turizmde iş birliği hamlesi
Türkiye ile Rusya Federasyonu, topraklarında turizm faaliyetlerinde bulunan yatırımcılara destek sağlanması konusunda mutabakata vardı.

AĞUSTOSTA 5,5 MİLYON TURİST GELDİ

2021’de gelen turist sayısı ise ilk 9 ayda 20 milyon 307 bin 350 kişi oldu. Yabancı sayısı 2021 yılı ocak, şubat ve mart aylarında, 2 milyon 600 bin 468 kişi olarak kayda geçti. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise 4 milyon 66 bin 210 turist Türkiye’ye geldi. İlk yarıya göre en çok turist gelen aylar temmuz, ağustos ve eylül oldu. Önceki sezona göre yüzde 143,4 artış yakalayan üçüncü çeyrekte 13 milyon 640 bin 672 turistle tavan yaptı. Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen turizm sezonunda en yoğun ay ise ağustos oldu. Ağustos’ta 5 milyon 499 bin 57 kişi ile zirve görüldü. Türkiye turizminde en parlak yıl ise 51 milyon 860 bin 42 turistle 2019 olurken gelir ise 34,5 milyar doları bulmuştu.

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