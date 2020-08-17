Turizmin başkenti hareketlendi: Antalya’ya hafta sonu hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 10 Ağustos’ta yeniden uçuşların başladığı Rusya’nın farklı kentlerinden Antalya’ya turist akını devam ediyor.

Tedbirlere uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak gelen yolcu bölümünden çıkan Rus turistleri tur şirketi görevlileri karşılıyor. Daha sonra bankolarda tur şirketi görevlilerine girişleri yaptıran turistler otobüslerle konaklayacakları otele götürüldü. Uçuş kısıtlamasının üzerinden bir hafta geçerken, havalimanına gelen turistlerin çoğunluğunu Rusların oluşturduğu görüldü.

İHA Turizm kenti Antalya’ya iki günde hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi.n

Gelen turistlerin çoğunluğunun çocuklu ailelerden oluşması dikkat çekti. Bazı turistlerin ise maske takmadığı gözlemlendi. Öte yandan bir o kadar turistin de ülkelerine yoğun önlemler altında dönüş yaptığı gözlemlendi.

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Ruslar önde

Turizm kenti Antalya’ya bugün 126 uçakla, 29 bin 479 turist geldi. Dün ise bu rakam 182 uçakla, 43 bin turist olarak gerçekleşmişti. Hafta sonu Antalya’ya hava yoluyla 72 bin 479 turist geldi.

Bugün dış hatlardan gelen 29 bin 479 turistin ülkeleri ise 14 bin 600 Rus, 5 bin 656 Ukrayna,3 bin 784 Alman, bin 831 İngiliz ve diğer ülkelerden oluştu.

İHA Tedbirlere uygun şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak gelen yolcu bölümünden çıkan Rus turistleri tur şirketi görevlileri karşılıyor.

15 günde 325 bin turist

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, 10 Ağustos’ta Rusya’da uçuşların başlamasıyla Antalya’da tam anlamıyla sezonun açıldığını bildirdi.

Almanya’nın kısıtlamaları kaldırdığını ama onların biraz geç reaksiyon verdiğini anlatan Yavuz, “ Antalya için rakamlar iyi gidiyor. 1-15 Ağustos tarihleri arasında Antalya’ya 325 bin turist geldi. Bu turistlerin 106 bini Rusya, 74 bini Ukrayna, 48 bini Almanya, 36 bini İngiliz olmak üzere diğer ülkelerden geldi. 30 ülkeden farklı sayılarda misafir var. Şuan günde yaklaşık 20 bin Rus turist geliyor. Almanya’da ilerleyen günlerde artacak.” dedi.

FOTOĞRAF 15 Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla içinde 519 Rus turist, turizmin başkenti Antalya'ya geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı. Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. Havalimanından ayrılan Rus turistler, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye. ifadesini kullandı. İlk Rus turist kafilesi Antalya'da: Türkiye'yi çok özlemiştik Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen ve normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlayan uçuşlar kapsamında beklenen ilk Rus kafilesi Antalya'ya geldi. 519 kişilik ilk kafile maske takarak uçaktan inerek kalacakları otellere doğru yol alırken, Rus turistler Türkiye'yi çok özlediklerini de ifade etti. BiP'te paylaş

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"Antalya şanslı"

Avrupa’da yaklaşık 750 milyon turistin seyahat ettiğini dile getiren Yavuz, “Bu turistlerin gidebilecekleri alanlarda kısıtlı. En yakın ve güvenli destinasyonlarından birisi biziz. O nedenle şans bizden yana. Eğer bir aksilik yaşanmazsa, korona virüste artış gözlemlenmezse, bu turistlerin Antalya’ya yönelme durumları var. Tedbirlere iyi uyup, bu durumu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”ifadelerine yer verdi.

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