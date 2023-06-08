Türk dijital lojistik girişiminden 600 milyon dolarlık e-ihracat

"E-ticaretteki bu hacmin yaklaşık yüzde 20'si e-ihracata kaymaya başladı. Firmalar artık sadece kendi ülkelerinde ve pazarlarında değil başka ülkelerdekilere ulaşmaya başladı. Bu da onlara çok ciddi bir döviz getirisi sağlıyor. Türkiye de şimdi bu yolda ilerlemeye başladı. Dünyadaki e-ihracat hacmi yaklaşık 720 milyar dolar civarında. Biz ise ülke olarak 1,5 milyar dolar civarındayız. Türkiye olarak büyük bir ekonomiyiz ve gidecek çok yolumuz var.